Cemal Kaşıkçı suikastında flaş görüntü! Tuğgeneral bizzat gelmiş!

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

Zanlılardan, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Naif Hassan S. Alarifi, Saad Meshal Albostani ve Mansour Othman M. Abu Hussain de sırasıyla saat 11.00 ile 12.30 arasında ayrı ayrı başkonsolosluk konutuna giriş yaptı.

Saif Saad Q. Alqahtani'nin eşlik ettiği Tuğgeneral Mustafa Mohammed M. Almadani, Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giymiş, takma sakal ve bıyıklı şekilde elinde siyah bir poşetle saat 14.53'te konsolosluk arka kapısından yaya olarak çıkış yaptı. Ticari taksi ile Sultanahmet'e geçen Almadani, saat 16.13'te girdiği cami tuvaletinden 16.29'da üzerini değiştirmiş halde çıktı.