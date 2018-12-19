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  • Cemal Kaşıkçı suikastında flaş görüntü! Tuğgeneral bizzat gelmiş!

Cemal Kaşıkçı suikastında flaş görüntü! Tuğgeneral bizzat gelmiş!

yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı planlı bir cinayetle ortadan kaldırmak için 'dan gelen 15 kişilik infaz timinin farklı zamanlarda yurda girişleri, Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu ile konuta geliş ve çıkışları ile havalimanından ayrılışlarına ilişkin yeni fotoğraflara ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 13:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 13:20
15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, planlı cinayetin aydınlatılması için başta konsolosluk çevresi olmak üzere kentin birçok noktasındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Fotoğrafta Tuğgeneral Mustafa Mohammed M. Almadani'nin yurda giriş anı görülüyor.

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

Bu kapsamda 'da Atatürk Havalimanı, Levent ve Sultanahmet başta olmak üzere 80 noktada bulunan 147 kameradan alınan 3 bin 500 saatlik görüntü, kurulan özel ekip tarafından analiz edildi.

Görüntüler üzerinden, Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi için geldiği belirlenen 15 kişilik Suudi ekibin olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi.

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15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstihbaratçı Mohammed Saad H. Alzahrani (30), Tümgeneral Mansour Othman M. Abu Hussain (46) ve İstihbaratçı Yarbay Naif Hassan S. Alarifi (32) 1 Ekim'de saat 16.30'da Suudi Hava Yollarına ait tarifeli uçakla, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi (31), Khalid Aedh G. Alotaibi (30) ve Havalimanı Güvenlik Uzmanı İstihbaratçı Saad Meshal Albostani (31) 2 Ekim'de saat 01.30'da Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaparak otellerine yerleşti.

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

2 Ekimde ayrıca Yarbay Badr Lafi M. Alotaibi (45), Kralın koruması Waleed Abdullah M. Alshehri (38), Tuğgeneral Mustafa Mohammed M. Almadani (57), Faad Shabib A. Albalawi (33), Özel Müdahale Uzmanı Tuğgeneral Maher Abdulaziz M. Mutreb (47), Koruma Uzmanı İstihbaratçı Thaar Ghaleb T. Alharbi (39), Strateji Planlama ve Muhabere Uzmanı İstihbaratçı Turki Musharraf M. Alshehri (36), İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy (47) ve Saif Saad Q. Alqahtani (45) ise saat 03.30'da özel jet ile Atatürk Havalimanı'na iniş yaparak otellerine geçti.

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

Şüphelilerden, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Mohammed Saad H. Alzahrani, Turki Musharraf M. Alshehri, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawi, Mustafa Mohammed M. Almadani, Saif Saad Q. Alqahtani ve Salah Mohammed A. Tubaigy sırasıyla 09.50 ile 10.57 arasında ayrı ayrı başkonsolosluğa geldi.

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

Zanlılardan, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Naif Hassan S. Alarifi, Saad Meshal Albostani ve Mansour Othman M. Abu Hussain de sırasıyla saat 11.00 ile 12.30 arasında ayrı ayrı başkonsolosluk konutuna giriş yaptı.

Saif Saad Q. Alqahtani'nin eşlik ettiği Tuğgeneral Mustafa Mohammed M. Almadani, Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giymiş, takma sakal ve bıyıklı şekilde elinde siyah bir poşetle saat 14.53'te konsolosluk arka kapısından yaya olarak çıkış yaptı. Ticari taksi ile Sultanahmet'e geçen Almadani, saat 16.13'te girdiği cami tuvaletinden 16.29'da üzerini değiştirmiş halde çıktı.

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

15 kişilik infaz timinin başkonsolosluğa giriş-çıkış görüntüleri!

Bu sırada konsolosluk bahçesinde park halinde bulunan 34 CC 1865 plakalı minibüs, içerisine çok sayıda bavul ve poşet yüklendikten sonra saat 15.00 gibi çıkış yaparak başkonsolosluk konutuna geçti. İçerisinde ceset olduğu değerlendirilen bavul ve poşetler konut içerisine taşındı.

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