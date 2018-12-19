Erdoğan ‘geliyoruz’ dedi teröristler panikte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da halka hitabında Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun an meselesi olduğunu söyleyerek "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını vermesi, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de büyük panik yarattı. Terör örgütü, Türkiye'nin başlatacağı operasyona karşı halk desteğini sağlamak, bölge halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmak amacıyla el ilanlarıyla bir bildiri dağıtmaya başladı. Terör örgütünün bu yöntemle, ABD desteğiyle denetim sağladığı, özellikle Münbiç, Aynel Arap (Kobani) ve Resulayn'de baskı ve zulüm uygulayarak göçe zorladığı Arap ve Türkmen sivillerden taban yaratma çabası içinde olduğu belirlendi.

"Fırat'ın Doğusu'nda teröristlerin ensesindeyiz"

Birçok sivilin olası harekattan zarar görmemek için bulundukları yerleri terk etme girişimi, teröristler tarafından engellenirken, terör örgütünün bölgedeki sivilleri canlı kalkan yapmak istediği ve açık hedef haline gelmenin önüne geçmeye çalıştıkları belirlendi. Teröristler olası bir harekata karşı mevzi ve siperler hazırlayıp, tüneller kazıyor. Bölgeden gelen görüntülerde Ayn-el Arap, Tel Abyad ve Rasulayn'da teröristler yerleşim birimlerinin içlerine yeni mevzi ve siperler kazmaya devam ediyor. PKK/YPG'li teröristler olası harekat durumunda yerleşim alanlarına ulaşımı engellemek için kullanılabilecek güzergahlara mayınlar döşüyor.

Bölge halkının yüzde 70'inden fazlasını temsil eden aşiretlerle, Türkiye'nin iş birliği içinde olması bu girişimi sonuçsuz bıraktı. Suriye'de topraklarını işgal ederek halka zulmeden terör örgütünün ihanet bildirisine karşılık bölgedeki aşiretler, "teröristlerin bölgeden çıkarılması için Türkiye'nin operasyonu bekliyoruz" mesajıyla halkı teröristlerin hain girişimine karşı uyardı.



REJİM ÜNİFORMASIYLA KAMUFLAJ

Öteyandan başlayacak operasyon için terör örgütü PKK/PYD/YPG ile yüzbinlerce masumun katili Esad rejiminin işbirliği de sahaya yansıdı. Hedef şaşırtmak isteyen teröristlerin rejim üniformasıyla kamufle oldukları belirlendi.

Bu arada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Suriyeli peşmergelerin komutanlarından Bedel Bendi, güçlerinin kısa bir süre içerisinde Suriye'ye geçeceğini belirtti.