‘ABD çekilince YPG barınamaz’

ABD, Suriye'den çekilme kararı aldı. Çekilme takviminin 60 ila 100 gün içinde tamamlanması bekleniyor. ABD'nin kararı, heyecan uyandırsa da Fırat'ın batısında temkinli karşılandı. Günlerdir Fırat'ın doğusu için hazırlık yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ABD'nin, almış olduğu kararı uygulayıp uygulamayacağını zamanla göreceklerini belirtiyor.

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'yi uzun süredir himayesi altında tuttuğunu ve silah yardımı verdiğini söyleyen ÖSO komutanları, "Terör örgütü, ABD'nin verdiği destek sayesinde Suriye'nin kuzeyinde ayrılıkçı bir harekâta başladı. Topraklarımızı işgal etti. 1 milyondan fazla Suriyeli'yi evinden etti. ABD, desteğini çektiği anda terör örgütünün Suriye'nin hiçbir noktasında barınma şansı kalmayacaktır" diye konuştu. ABD çekilse de çekilmese de teröristleri Suriye'den atmaya kararlı olduklarını dile getiren komutanlar, "Hedefimiz zaten ABD değil. Biz ülkemizi işgal eden, halkımızı yerinden yurdundan eden PKK/ YPG'ye karşıyız" dedi.

Fırat'ın batısında ise ÖSO üyeleri sınır hattında teröristlerle burun buruna 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor. Sınır hattı boyunca silahlarla devriye gezen ÖSO üyeleri operasyon için verilecek emri bekliyor. Fırat'ın doğusundaki teröristler operasyon korkusuyla savunma hatları oluşturarak işgal altında tuttuğu bölgelerde hendek ve mevziler kazıyor.







KÜRT ŞAHİNLERİ

Öte yandan Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyonda ÖSO bünyesinde bulunan Kürt savaşçıları da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı savaşacak. Hamza Tümeni bünyesinde kurulan yaklaşık 500 kişilik Kürt Şahinleri Tugayı üyesi olan Hasan Ali Gülli, "Biz Afrin'de terör örgütüne karşı savaştık. Fırat'ın doğusunda da en önde savaşacağız. PKK/YPG, Kürtler'in temsilcisi değildir. Kürtler'e en büyük ihaneti onlar yaptı. Suriye'nin kuzeyinde teröristleri temizleyene kadar savaşacağız" dedi. Kürt savaşçılardan Abdul Bera da, Suriye'de Arap, Kürt ve Türkler'in bir arada kardeşçe yaşadığına dikkati çekerek, yine bu ortamı kurana kadar savaşmaya devam edeceklerini kaydetti.







ASLAN: ABD GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Bölgede yaşanan son gelişmeleri SABAH'a değerlendiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Araştırmacısı Murat Aslan, ABD'nin, Türkiye'nin güvenliğine yönelik kararlı duruşu karşısında geri adım attığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de halk tarafından sevildiğini ve büyük destek gördüğünün altını çizen Aslan şunları söyledi: "Türkiye'nin bölge halkı tarafından büyük itibar görmesi ABD'nin terör örgütüne sağladığı destekle Fırat'ın doğusunda başarı elde etmesini zorlaştırıyordu. Trump buradaki resmi iyi okudu ve geri adım atmak zorunda kaldı. ABD, bölgede Türkiye'siz hareket edemeyeceğini anlamış durumda. Özellikle İran ve Rusya'ya karşı Türkiye'yi karşısına almak istemedi. ABD büyük bir strateji değiştirerek Türkiye ile anlaşma yoluna gitmiştir. Askerî operasyon masada hazır bekliyor. Fırat'ın doğusuna operasyon hava koşullarına bağlı olarak askeri planlamanın karar vereceği bir şeydir. Uygun koşullarda Türkiye harekâtı icra etme hakkını her zaman saklı tutacaktır."

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