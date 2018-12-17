Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

1-YPG/PKK'YA SAĞLANAN KÜRESEL VE BÖLGESEL "HİMAYENİN" ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR:
ABD, Kıta Avrupası ve İsrail ile bazı Körfez ülkeleri yıkıcı-bölücü terör örgütü YPG/PYD/PKK'yı:
Himaye ediyor, koruyor ve kolluyor,
Silahlandırıyor,
Fonluyor,
Donatıyor,
Eğitiyor,
Yönetiyor ve yönlendiriyor,
Meşrulaştırıyor,
Etki ve nüfuz alanını genişletiyor ve derinleştiriyor,
Bir güç ve cazibe merkezine çeviriyor.
Türkiye için en büyük sorun SAĞLANAN HİMAYE:
Terörle mücadelesinde en büyük sorunu kendisinden kaçan teröristleri aramak-tespit etmek-temas sağlamak ve etkisizleştirmek olan Türkiye, Suriye karasalında teröristler gözü önünde olduğu halde himaye edildikleri ve korunduğu için onlara dokunamıyor. Harekâtın belki de en önemli amacı bu himayenin ortadan kaldırılması. Terörü fonlayanların, donatanların, eğitenlerin, yöneten ve yönlendirenlerin, bir güç ve cazibe merkezine dönüştürenlerin sağladığı bu himaye-koruma ve kollamanın ortadan kaldırılması Türkiye'nin varlığı ve bölgenin istikrarı adına jeopolitik bir zorunluluk taşıyor.