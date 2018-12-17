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  • Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

neden ’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar 'nin 'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonların gerekçesini 11 maddede açıkladı. İşte o maddeler;

Giriş Tarihi: 17.12.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 13:45
Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

1-YPG/PKK'YA SAĞLANAN KÜRESEL VE BÖLGESEL "HİMAYENİN" ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR:

ABD, Kıta Avrupası ve İsrail ile bazı Körfez ülkeleri yıkıcı-bölücü terör örgütü YPG/PYD/PKK'yı:

Himaye ediyor, koruyor ve kolluyor,

Silahlandırıyor,

Fonluyor,

Donatıyor,

Eğitiyor,

Yönetiyor ve yönlendiriyor,

Meşrulaştırıyor,

Etki ve nüfuz alanını genişletiyor ve derinleştiriyor,

Bir güç ve cazibe merkezine çeviriyor.

Türkiye için en büyük sorun SAĞLANAN HİMAYE:

Terörle mücadelesinde en büyük sorunu kendisinden kaçan teröristleri aramak-tespit etmek-temas sağlamak ve etkisizleştirmek olan , Suriye karasalında teröristler gözü önünde olduğu halde himaye edildikleri ve korunduğu için onlara dokunamıyor. Harekâtın belki de en önemli amacı bu himayenin ortadan kaldırılması. Terörü fonlayanların, donatanların, eğitenlerin, yöneten ve yönlendirenlerin, bir güç ve cazibe merkezine dönüştürenlerin sağladığı bu himaye-koruma ve kollamanın ortadan kaldırılması Türkiye'nin varlığı ve bölgenin istikrarı adına jeopolitik bir zorunluluk taşıyor.

Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

2- YPG/PKK BÖLGEDEKİ BÜTÜN ÜLKELERİN GÜVENLİKLERİ-TOPRAK BÜTÜNLÜKLERİ VE ÜNİTER YAPILARI İÇİN TEHDİT ÜRETİYOR:

Terör örgütü , Suriye ve Irak'ın toprak bütünlükleri ve üniter yapıları için tehdit üretiyor. Şu andaki haliyle Suriye YPG/PKK/DSG üzerinden ikiye bölünmüş durumda. Benzer bir fotoğraf Irak'ta da yaşanıyor. Mahmur, Sincar, Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgeler başta pek çok alanda Merkezi Irak ve Yerel Yönetim Güvenlik güçleri etki üretemiyor. YPG/PKK Irak tartışmalı bölgelerinde büyük bir hızla ve ihtirasla yayılıyor. Soran ve Behdinan'da da etki üretiyor.

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Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

3- ABD TARAFINDAN SURİYE'YE GÖNDERİLEN SİLAH ve MÜHİMMATLARIN TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANILIYOR ve KULLANILACAK OLMASI:

ABD'nin Suriye'ye sevk ve YPG/PKK/DSG'ye tahsis ettiği 23 bin TIR'lık ve 3 bin sortilik (V-22 Osprey, C-130 Hercules ve C-17 Globemaster) silah, teçhizat, mühimmatın 'ye karşı kullanılacak olması.

Bu konu sadece bununla kalmıyor. Bu olağanüstü desteğin yanı sıra YPG/PKK en az altı farklı tedarik metodu üzerinden tank dahil, zırhlı-tırtıllı-gelişmiş ve karmaşık silah-silah sistemleri ve mühimmat elde edebiliyor.

Ve bütün bunların bir kısmını Türkiye'ye karşı kullanıyor, diğerlerini de kullanma niyet ve maksadı taşıyor.

Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

4-FIRAT'IN DOĞUSUNDAN TÜRKİYE'YE YAPILAN SIZMA-BASKIN ve TACİZLERİN ENGELLENMESİ GEREKİYOR:

Şu ana kadar 'ın doğusundaki alanlardan 'ye karşı sızma ve baskın girişimlerini yaşanıyor. Güdümlü, yüksek kalibreli ve gelişmiş silahlarla saldırılar yapılıyor, taciz ateşleri açılıyor.

Örneğin; 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Alm-Fr-Rus ve Tr arasındaki zirveden hemen sonra sınır bölgelerinde sızma taciz ve baskın girişimleri yaşandı. TSK, Zor Mağar'dan sonra Ayn el Arab (Kobani) ve Tel Abyad'ta karşılık verdi. Topçu atışlarında 16 PKK'lı öldürüldü. Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı. Sızma girişimleri akamete uğratıldı.

Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

5-FK, ZDH ve İDLİB'teki İSTİKRARSIZLAŞTIRMA TERÖRÜNÜNÜN ÖNLENMESİ GEREKİYOR:

Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri başta olmak üzere 'nin etki ürettiği alanlardaki istikrarsızlaşma terörünü önlemek. YPG/PKK doğrusal ya da asimetrik olarak FK, ZDH ve İdlib bölgelerinde istikrarsızlık, korku-karmaşa-yıldırma ve sosyolojik (etnik-mezhebi) kırılma peşinde. En son Afrin'de pazar yerinde bombalı araç patlatıldı. Pek çok sivil ve Öso savaşçısı ölürken, PKK'ya yakın hesaplar 25 (!) kişiyi öldürdüklerini ilan ettiler ve saldırıyı YPG/PKK türevi 'sözde' Zeytin Gazabı Operasyon Odası üstlendi. Aynı gün Afrin'de bir başka bombalı araç bulundu.

YPG/PKK Erdoğan'ın sınır ötesinde üçüncü operasyon başlayacağını söylemesinin ardından Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla ve El Bab'ta saldırılar düzenledi. Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin El Rai kasabasında bomba yüklü motosikletin infilak ettirildi. Bu güncede pek çok bombalı araç etkisizleştirildi. Afrin'in doğusunda ÖSO ile PKK sıcak temasa girdi. Afrin bölgesinde görevli unsurlara, PYD/YPG/PKK'lı teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan güdümlü tanksavar füzesi ve havanlarla yapılan saldırılar sonrasında üsteğmenimiz şehit oldu.

Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

6-YPG/PKK SURİYE'DE ELDE ETTİĞİ SİLAH TEÇHİZAT-MÜHİMMAT ve TERÖRİST KAYNAĞINI TÜRKİYE'DE KULLANIYOR.

YPG/PYD kimliği taşıyan teröristler içinde yapılan operasyonlarda ele geçti, geçirilmeye devam ediyor.
Bu süreçte ABD'nin verdiği veya ABD'nin neden olduğu avantajlarla elde ettiği silahlar da Türkiye içinden çıkıyor.
Örneğin; Güdümlü uçaksavar ve tanksavarlar, havanlar, yüksek kalibreli sofistike silahlar, profesyonel patlayıcılar, gelişmiş patlayıcı düzenekleri, taktik dronelar, gelişmiş keşif ve gözetleme araçları, termaller, teçhizatlar vs.

Türkiye terör bataklığını kurutmak, güvenliği için buralarda temizlik yapmak zorunda olduğu için üçüncü operasyonu gerçekleştirecek.

Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

7- , ülkesinde yaşayan ve sayıları 3.5 milyonu aşan sığınmacıya SURİYE'de isteyerek dönebilecekleri "GÜVENLİ ve HUZURLU BİR YAŞAM ALANINI" açmak zorundadır.

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