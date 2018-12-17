Türkiye neden Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleyecek? İşte madde madde 11 gerekçe…

3- ABD TARAFINDAN SURİYE'YE GÖNDERİLEN SİLAH ve MÜHİMMATLARIN TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANILIYOR ve KULLANILACAK OLMASI:

ABD'nin Suriye'ye sevk ve YPG/PKK/DSG'ye tahsis ettiği 23 bin TIR'lık ve 3 bin sortilik (V-22 Osprey, C-130 Hercules ve C-17 Globemaster) silah, teçhizat, mühimmatın Türkiye'ye karşı kullanılacak olması.

Bu konu sadece bununla kalmıyor. Bu olağanüstü desteğin yanı sıra YPG/PKK en az altı farklı tedarik metodu üzerinden tank dahil, zırhlı-tırtıllı-gelişmiş ve karmaşık silah-silah sistemleri ve mühimmat elde edebiliyor.

Ve bütün bunların bir kısmını Türkiye'ye karşı kullanıyor, diğerlerini de kullanma niyet ve maksadı taşıyor.