Türkiye’nin ABD’den dört kritik talebi var

ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararı terör örgütü PKK/ YPG'de şaşkınlık yarattı. Terör örgütü, işgal altında tuttuğu bölgede sözde yerel idarelere talimat göndererek kitle gösterileri tertiplemelerini istedi. Terör örgütü PKK/YPG'nin diğer hamisi yüzbinlerce masumun katili Esad rejim güçleri ise bu kararı havaya ateş açarak kutladı. Kararın bölgedeki yansımalarını analiz eden ve ABD'nin ciddiyetinden emin olmaya çalışan Türkiye, ABD'ye 4 talepte bulunmaya karar verdi. Türkiye'nin ABD'den şu taleplerde bulunacağı öğrenildi:

5 bin askerinizi çekerken teröristlere verilen 5 bin TIR dolusu silahınızı da toplayın. Özel kuvvetlerinizi de alandan çekin.

Teröristleri, Türkiye'nin olası harekâtından korumaya odaklandığı istihbarat birimlerince belirlenen kurduğunuz radar üsleri ve gözlem noktalarını boşaltın.

Teröristleri bölgede cesaretlendiren, Tel Abyad, Ayn el Arap, Resulayn, Rümeylan, Sept, Uşariye, Ayn İsa, Harap Işk,Ayn Dadat, Tabka, Rakka, Tel Temir, Tel Beyder, Derbesiye, Kamışlı, Haseke, Şedadi, Derik gibi terör noktalarındaki 25 askeri üssünüzü kaldırın.

PKK/YPG'li teröristlere yönelik stratejik müttefiklik kapsamında Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak için terör hedeflerini birlikte belirleyip, askeri operasyonu Türkiye olarak hemen başlatalım.

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