YPG halkı zorla silah altına alıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e operasyon yapılacağı sinyali vermesinin ardından bölgedeki teröristleri büyük bir korku sardı. Teröristlerin işgalindeki Ayn El Arap bölgesindeki sözde Kobani Kantonu Meclisi'nden alınan bölgede zorunlu askerlik çağrısı yapıldı. Askerlik zamanı gelmiş kişilerin 10 Ocak'a kadar teslim olmaları istendi. Teslim olmayanların zorla askere alınacağı kararı alındı. Zorunlu askerlik süresinin de bir ay daha uzatılması kararı çıkartıldı. Benzer bir karar PKK/YPG'li teröristlerin sözde Cizire kantonundan da alındı. Bu bölgede de zorunlu askerlik süresinin bir ay daha uzatılmasına karar verildi. Teröristlerin işgalindeki Tel Abyad'da kurulan sözde Gire Sipi kantonunda alınan kararla da sivillere YPG mitinglerine zorla katılmaları için taahhütname imzalamaya başlandı.Teröristler hava saldırılarından korunmak ve Mehmetçiğin hızını kesmek için askeri yığınaklarını okul, hastane, pazar yeri gibi sivillerin bulunduğu noktaların yakınına taşıyor. Teröristler Münbiç'te de Esad rejimi ile yeni bir hazırlık içine girdi. Başta Münbiç'in batısı olmak üzere birçok noktaya sivil kıyafetli Şebbihalar yerleştirildi. Şebbihaların, uygun bir ortam sağlandığında rejim üniformalarını giyerek ortaya çıkması sağlanacak. Böylece bölgede rejim askerlerinin geldiği algısı oluşturularak operasyonun engellenmesi amaçlanacak.