Son dakika: Başkan Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan ortak basın toplantısı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kitaroviç ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hırvatistan Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin her zaman en büyük destekçisi olmuştur.

Ticaret hacmimiz için 1 milyar dolar hedefimiz var. 2019'da bu hedefe daha fazla yaklaşırız.

İşadamlarımızı karşılıklı teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

İlk Zagreb ziyaretimize iş adamlarımızla gelip oradaki iş adamlarıyla aynı masada toplamayı ümit ediyoruz, ticaretimizde önemli sıçrama olacaktır.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BREXIT YORUMU

"Bizler Brexit sürecini ve tartışmalarını yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık'la ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca vatandaşlarımızın hukuki haklarını korumak için muhataplarımızla temas halindeyiz. 2017 yılında ikili ticaretimiz yüzde 29 artışla 531 milyon dolara ulaştı.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

"DAYTON ANLAŞMASININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ŞART"

Erdoğan: Bosna Hersek'te hükümetin kurulmasının ardından üçlü mekanizmayı çalıştırmamız ülkelerin samimiyetiyle beraber, gerek Türkiye gerek Hırvatistan tarafından, katkı sağlayacaktır. Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır. BM'nin tekrar devreye girmesi ve tekrar güçlü bir adımın atılması gerekir diye düşünüyorum. Tüm o sıkıntılı dönemlerden sonra çok acil bir şekilde, Dayton anlaşmasının bir çözüm üretemediği ortaya çıkmıştır. Daha doğru dürüst bir ordunun oluşamaması, bunlar Bosna Hersek için bir sorundur.

Kitaroviç: Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne girme yolunda biz destek veriyoruz. Bosna Hersek'in içindeki reformlar konusunda da destek veriyoruz. Bosna hersek diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı bir ülke. Üç kurucu milletten oluşan bir devlettir. Dayton anlaşmasından sonra orada birçok değişiklik yaşandı. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum; diyalog çok önemli. Biz Hırvatistan dışında yaşayan Hırvatların da haklarını korumalıyız.

Erdoğan: her şeyden önce bu seçimlerde kullanılan oyların hangi iradeler tarafından kullanılmıştır bunun tespitini yapmak bizim haddimize değil. Sandıkta irade oy kullananındır. Bunu nasıl gerçekleştirmiştir bunu bilemem. Ne kadarı kime vermiş bu konuda bizim kesin tespitimiz söz konusu değil. İrade seçmenindir. Seçmen oyunu nasıl kullanmışsa saygı duymak zorundayız. Hedefimiz şudur; Ortaya bir netice çıkmıştır. Gerek Hırvat, gerek Boşnak gerekse Sırplarla birlikte bir birlikteliğin olması önemlidir. Bosna Hersek'in buna ihtiyacı var. AB süreci yaşayan bir Bosna Hersek var. 2020'nin ilk yarısında, malum Hırvatistan dönem başkanlığını alacak. Bu süreçte atılacak adımlar önem arz ediyor. Ben de bu süreç içerisinde değerli dostuma onu ifade ediyorum; bize de ne düşerse onu yapalım. Bölgenin barışına katkıda bulunalım, temennim budur.

SORU-CEVAP

"DAYTON ANLAŞMASININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ŞART"

Erdoğan: Bosna Hersek'te hükümetin kurulmasının ardından üçlü mekanizmayı çalıştırmamız ülkelerin samimiyetiyle beraber, gerek Türkiye gerek Hırvatistan tarafından, katkı sağlayacaktır. Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır. BM'nin tekrar devreye girmesi ve tekrar güçlü bir adımın atılması gerekir diye düşünüyorum. Tüm o sıkıntılı dönemlerden sonra çok acil bir şekilde, Dayton anlaşmasının bir çözüm üretemediği ortaya çıkmıştır. Daha doğru dürüst bir ordunun oluşamaması, bunlar Bosna Hersek için bir sorundur.

Kitaroviç: Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne girme yolunda biz destek veriyoruz. Bosna Hersek'in içindeki reformlar konusunda da destek veriyoruz. Bosna hersek diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı bir ülke. Üç kurucu milletten oluşan bir devlettir. Dayton anlaşmasından sonra orada birçok değişiklik yaşandı. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum; diyalog çok önemli. Biz Hırvatistan dışında yaşayan Hırvatların da haklarını korumalıyız.

Erdoğan: her şeyden önce bu seçimlerde kullanılan oyların hangi iradeler tarafından kullanılmıştır bunun tespitini yapmak bizim haddimize değil. Sandıkta irade oy kullananındır. Bunu nasıl gerçekleştirmiştir bunu bilemem. Ne kadarı kime vermiş bu konuda bizim kesin tespitimiz söz konusu değil. İrade seçmenindir. Seçmen oyunu nasıl kullanmışsa saygı duymak zorundayız. Hedefimiz şudur; Ortaya bir netice çıkmıştır. Gerek Hırvat, gerek Boşnak gerekse Sırplarla birlikte bir birlikteliğin olması önemlidir. Bosna Hersek'in buna ihtiyacı var. AB süreci yaşayan bir Bosna Hersek var. 2020'nin ilk yarısında, malum Hırvatistan dönem başkanlığını alacak. Bu süreçte atılacak adımlar önem arz ediyor. Ben de bu süreç içerisinde değerli dostuma onu ifade ediyorum; bize de ne düşerse onu yapalım. Bölgenin barışına katkıda bulunalım, temennim budur.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ KONUSU

Erdoğan: (YPG'li teröristlere dağıtılan silahların toplanması) Trump'la yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak bölgeden buradaki ABD askerlerinin çekilmesi, bu çekilme esnasında neler yapabiliriz... Bu mesele gündeme gelmedi. Diğer konu da 20 mil güvenli bölge konusu. Bu konuda da Türkiye olarak biz güvenli bölge ile ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle savaşmada biz varız. Türkiye'nin Kürtlere karşı yönünde farklı bir uygulamada olduğu yönünde bir spekülasyon var. Biz Kobani'den 300 bin Kürt'ü misafir ediyoruz. Bunun dışında Suriye'deki Hristiyanlara PYD/PYG zulüm yapmıştır. Biz hepsine kapımızı açtık. Aynı şekilde Araplara, Türkmenlere kapımızı açtık. Bunları konuşma fırsatı bulduk. Çekilme sürecinde Trump'ın kararlılığını gördük.

(Münbiç'teki saldırı çekilmeyi etkiler mi) Tabi bu olayı DEAŞ üstlendi. Ama anlaşılan o ki buradaki ABD'nin almış olduğu kararı etkileme anlamı olabilir.

Biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz. Aynı şekilde diğer terör örgütlerini de bitireceğiz. Suriye halkının huzurunu yaşatmak durumundayız. 20 mil konusu güvenli bölge olarak önümüzdedir. Bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Erdoğan: (YPG'li teröristlere dağıtılan silahların toplanması) Trump'la yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak bölgeden buradaki ABD askerlerinin çekilmesi, bu çekilme esnasında neler yapabiliriz... Bu mesele gündeme gelmedi. Diğer konu da 20 mil güvenli bölge konusu. Bu konuda da Türkiye olarak biz güvenli bölge ile ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle savaşmada biz varız. Türkiye'nin Kürtlere karşı yönünde farklı bir uygulamada olduğu yönünde bir spekülasyon var. Biz Kobani'den 300 bin Kürt'ü misafir ediyoruz. Bunun dışında Suriye'deki Hristiyanlara PYD/PYG zulüm yapmıştır. Biz hepsine kapımızı açtık. Aynı şekilde Araplara, Türkmenlere kapımızı açtık. Bunları konuşma fırsatı bulduk. Çekilme sürecinde Trump'ın kararlılığını gördük.

(Münbiç'teki saldırı çekilmeyi etkiler mi) Tabi bu olayı DEAŞ üstlendi. Ama anlaşılan o ki buradaki ABD'nin almış olduğu kararı etkileme anlamı olabilir.

Biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz. Aynı şekilde diğer terör örgütlerini de bitireceğiz. Suriye halkının huzurunu yaşatmak durumundayız. 20 mil konusu güvenli bölge olarak önümüzdedir. Bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.