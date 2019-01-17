İşte 25 Aralık kumpası davasının gerekçeli kararı

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları tespit edilen firari Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığa yönelik verilen kararın gerekçesi açıklandı.

Hakim Bülent Dalkıran başkanlığındaki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince hazırlanan gerekçeli kararda, 25 Aralık soruşturmasında yer alan sanıkların neden darbe suçundan ceza aldıklarına ilişkin ifadeler yer aldı.

MESELE YOLSUZLUK DEĞİLDİ

Gerekçeli kararda, "25 Aralık seçilmiş meşru hükümete bir yargı darbesi girişimidir. FETÖ devleti ele geçirmek için engel olarak gördüğü herkesi tasfiye etmek istemiştir. Hükümeti düşürmek öncelikli amacıdır. Yargının taşıyıcı ağı olan UYAP saf dışı bırakılmıştır. Devletin merkezi olan TİP örgüt tarafından hukuk dışı kullanılmıştır. İstanbul Emniyeti örgüt üyesi savcılar tarafından basılmış ve örgüt üyesi savcı mahkeme önünde bildiri dağıtmıştır. Bu hususlar dahi meselenin yolsuzluk soruşturması olmadığının anlaşılması bakımından önemlidir." İfadeleri kullanıldı.





ERDOĞAN'I DİSKALİFİYE EDECEKLERDİ

Gerekçeli kararda 25 Aralık'ta yapılmak istenen darbenin farklı bir darbe olduğu ancak askeri darbe ile benzerlikler gösterdiği ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan üzerinden siyasi arenadan çekilmesinin sağlanacağı anlatıldı. Dönemin savcısı firari Celal Kara'nın da 2015 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda "1 numara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan' şeklindeki ibaresiyle örgütün hükümetin devrilmesini esas hedef olarak gördüğü anlatıldı.

BAŞSAVCILIK REDDETTİ AMA..

Kararda, 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi büyük projelere imza atan iş adamlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş adamı ve üst düzey bürokratın gözaltına alınması talebinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmesine rağmen, talimatın gereğinin yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi.