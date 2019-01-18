Cumhur İttifakı tuzakları bozacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevireceğini söyledi. Kızılcahamam'da MHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, şu mesajları verdi:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin istikbal meşalesi, istiklal nişanesidir. Bu meşale sönmeyecek, bu nişane silinmeyecektir.. 7 Ağustos Yenikapı ruhu, 16 Nisan halkoylaması şuuru, 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Türkiye doğrulmuş, milli bir kararla, ahlaki bir kenetlenmeyle kendine gelmiş, bekasını bütün hatlarıyla savunmaya geçmiştir.

Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar. Türkiye'yle hesabı bulunanlar hazırda bekliyorlar. Zalimler fırsat kolluyorlar. Hainler ortam yokluyorlar, zehirli hava kokluyorlar. Birinci ana siyasi hedefimiz, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart 2019'dan güçlenerek çıkması, buna müzahir mahalli idareler yönetiminin demokratik imkanlarla tesisidir. Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma emelini bozguna uğratmak, kriz ve kaos çıkarma çabalarını püskürtmek gayemizdir, gayretimizin temelidir. İkinci ana siyasi hedefimiz, milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafı, aynı zamanda küresel tahrik ve dayatmalara karşı uyanık olmak, tepki göstermektir.

31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin yeni bir tarih yazmasını arzuluyoruz. Milli mukavemeti kırmak için zaafımızı ve rehavetimizi gözleyen iç ve dış mihraklara unutamayacakları mübrem bir dersin, altından kalkmayacakları muhkem bir cevabın verilmesini istiyoruz. Bunu yapacak olan büyük Türk milletidir. İnancım odur ki, Cumhur İttifakı sahip olmuş olduğu Milli Mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir. Cumhur İttifakı'nın iradesini 31 Mart 2019'da göstermek, zilleti her seviyede etkisizleştirmek için karar verdik, harekete geçtik.

ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir. Bu Suriye'nin parçalanması demektir. Bu Kürdistan'a yeni bir adımdır. Bu Türkiye için milli ve tarihi bir tehdittir. Trump, Kürtlere saldırmayın sözleriyle Türkiye'yi PKK/ PYD/YPG'den en azından uzak tutmak, terörle mücadeleyi kesmek ve durdurmak niyetindedir. İsrail işin içindedir.

Kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur. Ancak, ABD'nin yazdığı kanlı senaryoya kanıp, terör örgütlerine göz yumacaksak, güvenli bölge diye tampon bölgeye tamam diyeceksek, aynısı Körfez Savaşı'ndan sonra yaşandığı gibi, yeni bir uçuşa yasak bölge kararına zımnen onay vereceksek, herkesi uyarıyorum ki, bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde çizilecektir.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI



ZİLLET İTTİFAKINA KARŞI YENİ İŞBİRLİĞİ OLABİLİR

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket edeceği illerle ilgili yeni değerlendirmeler yapılabileceğini belirterek, "Zaman içinde her gün televizyonda takip ediyoruz, zillet ittifakından '21 ilde şöyle oldu, 25 ilde böyle oldu, şurada anlaşıldı, şurada tekrar görüşülecek' gibi zamana yaygın sözler işitiyoruz. Kesinleştikten sonra zillete kaptırmamak için cumhuru tercih edeceğimiz her alan olabilir" değerlendirmesinde bulundu.