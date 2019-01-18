FETÖ’nün Belediyeler İmamı firari Erkan Karaarslan yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan Ankara'da yakalandı. Bir süredir firari olarak her yerde aranan Karaarslan, Ankara İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin ortak çalışması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Karaarslan bir evde gizlendiği sırada operasyon ile yakalandı. Karaarslan'ın üzerinden kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyettelki işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen Erkan KAraarslan, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.





Erkan Karaarslan başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok CHP'li belediyeye danışmanlık hizmeti veriyordu. Ayrıca Karaarslan'ın akrabaları üzerine kurduğu şirketlere de birçok CHP'li belediyeden ihale aldığı biliniyordu.

Erkan Karaarslan hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne başlattığı bir soruşturma ile alakalı olarak 2 Ağustos 2016 günü 31 şüpheli ile birlikte FETÖ kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

11 Ağustos 2016 günü emniyete teslim olan Karaaslan, 18 Ağustos 2016 günü Mersin Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştı. Karaaslan hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame düzenlenmişti. 29 Eylül 2017 tarihli duruşmada denetimli serbestlik kararıyla tahliye edilen Karaaslan hakkında yapılan itiraz üzerine aynı mahkeme tarafından 6 Ekim 2017 günü yakalama kararı çıkarılmıştı. Fakat Karaaslan o tarihten beri firariydi…





HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Erkan Karaarslan, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklar ile ilgili olduğu bilenen birden fazla davada sanık olarak yargılanıyor. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erkan Karaarslan hakkında 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından hapis cezası isteniyor.