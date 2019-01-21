BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. 2'i Cumhur İttifakı'ndan olmak üzere 19 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın birinci yıldönümünde terörle mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Bugün Afrin'in birinci yıldönümü. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bakanımızla, Genelkurmay Başkanımız'la, oradaki komutanlarla görüştük. Afrin'de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu ama anneler-babalar biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. O şehitlerimizle bugünlere geldik. 20 milyon kilometrekarelik vatan topraklarından 780 bin kilometrekareye geldik. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı olmasa bu da olmazdı. Şimdi bu topraklara da göz dikmeye çalışıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler.Boztepe'den Ordu'ya bakınca bu şehre aşık olmamak mümkün mü? Ne diyor Ordu türküsünde, 'Ben bu yaylalara yayla mı derim, üstü de duman başı da bölük, kar olmayınca niderim bu dünyayı yar olmayınca.' Ordu'daki kardeşlerimiz, dostlarımız yoldaşlarımız olmayınca biz bu dünyayı nidelim'İçeride dışarıda her gün ağız değiştirenlerin, politika değiştirenlerin neyin peşinde olduklarını Ordulular çok iyi biliyor. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkıyor. Kimse AK Parti ile hizmet konusunda yarışmıyor. Bu yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın hepsini tepeler geçeriz. İşte Avrupa'ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlamentosu'nda elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle yan yana o da poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ordu 31 Mart'ta belediyelerde AK kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz, sandıkları patlatıyor muyuz, gönül belediyeciliğinin zaferi için 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz?" diye soran Erdoğan'a, salondakiler hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtını verdi. Bu cevap üzerine Erdoğan, "Maşallah, tebarekallah. Ordu'nun kendine yakışanı yapacağına inanıyorum" dedi.Siyasetinbir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Ne olur bu tür şeyler olmasın.BaşkanErdoğan, aday tanıtım toplantısından sonra, bir oteldeki yemekte partililerle buluştu. Ardından havalimanına hareket eden Erdoğan, bir süre sonra konvoyu durdurarak çocuklara oyuncak verdi. Daha sonra da davet üzerine bir simit fırınına girdi. Bir simidi ikiyi bölerek çevredekilerle paylaştı. Bir masaya oturup çay içen ve simit yiyen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada mutluluktan gözyaşlarını tutamayan çocuklar, hep birlikte Erdoğan'a sarıldı. İşyeri çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket etti.Erzurum'daBaşkan Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan'ın isminin verildiği Yakutiye İlçe Müftülüğü'ne bağlı Tenzile Erdoğan Yatılı Kız Kuran Kursu dualarla açıldı. Güzelova Mahallesi'ndeki kursun açılışına katılana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu emeği geçenlere teşekkür etti.MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi. Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Başkan Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi. Erdoğan "Afrin Harekâtı'nın tüm hassasiyetleriyle teröre karşı nasıl kutlu bir mücadele olduğunu unutmamız mümkün değil. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacaktır. Zeytin Dalı Harekâtı'nın birinci yıl dönümünde Afrin'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dilerim. Bunlar hiçbir zaman Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de, gerek Cerablus'ta gerek El Bab'ta bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Bunlar Türk askerini ve Özgür Suriye Ordusu'nu durduramayacak. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim teminatımız altındadır" dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter mesajında, "Teröre asla geçit vermeyeceğimizi dünyaya gösterdik" ifadesini kullandı.