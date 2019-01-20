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Başkan Erdoğan hemen konvoyu durdurdu ve...

Bakan , Belediye Başkan adaylarını açıklamak üzere geldiği Ordu'dan ayrılmadan önce vatandaşlarla bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 20.01.2019 21:36 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 21:38
Başkan Erdoğan hemen konvoyu durdurdu ve...

Cumhurbaşkanı , Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'ndaki toplantının ardından bir otelde partililerle teşkilat yemeğinde buluştu.

Başkan Erdoğan hemen konvoyu durdurdu ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti. Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

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Başkan Erdoğan hemen konvoyu durdurdu ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra davet üzerine bir simit fırınına girdi. Erdoğan'ı karşısında gören vatandaş ve çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başkan Erdoğan hemen konvoyu durdurdu ve...

Fırından yeni çıkan taze simitleri gören Erdoğan, bir simidi ikiye bölerek diğer yarısını Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler'e verdi.

Başkan Erdoğan hemen konvoyu durdurdu ve...

Daha sonra Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler ve Ordu Valisi Seddar Yavuz ile masaya oturup simit ve çay atıştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan hemen konvoyu durdurdu ve...

İş yeri çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra -Giresun Havalimanı'na geçerek Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan hemen konvoyu durdurdu ve...

İşte Başkan Erdoğan'ın o ziyaretinden kareler...

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