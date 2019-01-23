Yılmaz Özdil’in Atatürk istismarına büyük tepki

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in bugün saat 09.05'te satışa çıkacak 1881 adet "Mustafa Kemal" kitabının 2 bin 500 liralık fiyatını 'makul' bulmasına sosyal medyada eleştiri yağdı. Geçtiğimiz günlerde 'JetFadılYılmazOzdıl' etiketi ile gündeme gelen eleştirilere Özdil'in cevap vermesi üzerine Atatürk istismarı tartışmaları yeniden alevlendi.

Atatürk maskesi ile soygun

Sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini dile getirmeyi sürdürdü. Tarihçiler ve köşe yazarlarının yanı sıra Özdil'e bir tepki de sanatçı Gürgen Öz'den geldi. Çektiği videoda Özdil'i ironi yaparak eleştiren Öz, "Yılmaz Özdil bir Atatürk kitabı yapmış 2 bin 500 lira, yani 400 euro. Asgari ücret 2 bin lira... Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kitap yok, sadece Türkiye'de olur. Atatürk'ün kendi yazdığı kitap 'Nutuk' 25 TL, ama yok 2 bin 500 lira verip, onunla ilgili yazılmış hepimizden daha Atatürkçü Özdil'in kitabını almak en mantıklısı en mantıklısı" ifadelerini kullandı. Özdil'in 1881 adet kitabın satışından 4 milyon 702 bin lira kazanacak olmasına tepkiler şöyle sıralandı:







Prof. Dr. Haluk Savaş: Yılmaz Özdil'in de bir "tüccar" olduğu umarım anlaşılmıştır. Sokakta "Yasin", "amme cüzü" satanlardan ne farkı var bu "Atatürkçülük satıcıları"nın?

Emin Pazarcı: Ey Yılmaz Özdil... Duydum ki, Atatürk kitabının 1881 tanesini elle ciltletip, tanesini 2.500 liraya satacakmışsın.

4 milyon 700 bin eder. Gerçekten Atatürkçüysen, bağışla o parayı Atatürk Araştırma Merkezi'ne. Bağışla ki, sana "istismarcı" değil, "Atatürkçü" diyelim. Hodri meydan.

Yılmaz Özdil'den Atatürk istismarıyla milyonluk vurgun

Kitaplardan Alıntılar @sivriikalemler: Atatürk'ün bizzat kendi yazdığı 'Nutuk' kitabı 10-20 TL arası bir fiyata satılıyorken, ikinci bir ağızdan yazılan bir kitap nasıl 2.500 TL olabilir. Bu olayın savunulacak hiçbir yanı yoktur.

Esefle kınıyorum.

Erdem Aksakal: Ben Yılmaz Özdil olsam 2500 liralık kitabın içine bir harf dahi yazmayla uğraşmaz "Atatürk'ü anlatabilecek bir harf henüz icat olmadı" der, boş defteri itelerdim millete. Kitaba o parayı verecek keriz buldun mu az silkelemek olmaz, sonuna kadar gideceksin.

Metin Uca: Ben size aynı paraya 147 adet alma şansı veriyorum.