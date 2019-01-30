Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İşçiler sevinçle karşıladı

Sendika Şube Başkanı Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Işıklar bölgesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları, bizleri ve 2 bin 400 maden işçimizi sevindirdi. Işıklar Maden Ocağı'nda 2 bin 400 çalışan arkadaşımız her ayın başında 'Acaba işten çıkartılır mıyım?', 'Maaşım yatar mı?', 'Madene giriş kartım kırmızı yanar mı?' diye endişe ve korku içindeydi. Biz sendika yönetimi olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu kararın alınmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
'MADEN İŞÇİLERİ KARARDAN MUTLU'
Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan ve bekar olan Şenol Kral (22) da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlerle ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası çok mutluyuz. Bizlere yalnız olmadığımızı hissettirdi. Artık işten çıkarılma, 'Maaşımız yatacak mı ya da ne zaman yatar' korkusu yok" dedi. Bir diğer madenci Hasan Mert (19) de "Kadroya alınacak olmamız nedeniyle mutluyuz. Artık geleceğe daha umutlu bakabiliyoruz ve huzurluyuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.