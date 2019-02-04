Boğaziçi’nde samimi buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kral II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı kapıda karşıladı.Kahvaltı buluşması yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan çifti, Ürdün Kralı ve Rania'ya Köşk'ten İstanbul Boğazı'nı gösterdi. Kraliyet çifti Boğaz'ın güzelliğinden çok etkilendiklerini söyledi. Erdoğan, konukları bir süre bahçede gezdirdikten sonra araçlarına kadar uğurladı. Samimi bir havada geçen kahvaltıda lider eşlerinin şıklığı dikkat çekti. Kral Abdullah ve Raina önceki akşam da Tarabya Köşkü'nde onurlarına verilen yemeğine katılmıştı. Yemek sonrası Emine Erdoğan, ziyaretle ilgili Twitter'dan mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, "Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" notuyla fotoğraf paylaştı.Bu arada Kral II. Abdullah'ı uğurladıktan onra Vahdettin Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Çengelköy'deki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne geçlti. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, yaklaşık 1.5 saat vatandaşlarla sohbet etti, ay içti. Burada çocuklara oyuncak da dağıtan Erdoğan, çıkışta bir pastaneden ikram edilen çikolatayı yedi. Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Bu arada Başkan Erdoğan, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı, merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla oğlu Serdar Denktaş'ı telefonla aradı. Serdar Denktaş'a taziyelerini ileten ve acılarını paylaşan Erdoğan, Aydın Denktaş'a rahmet diledi.