10’u muvazzaf 28 kişiye gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri personeli biri binbaşı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 9 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 10'u halen görevde olan 28 kişi gözaltına alındı.Kırıkkale merkezli olarak 9 ilde düzenlenen operasyonlarda da 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.Yurt genelinde yürütülen diğer FETÖ operasyonlarında ise 14 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.Bu arada Adıyaman'da FETÖ üyeliğinden 6,5 yıl hapis cezası bulunan eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D. yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. Tutuksuz yargılanan G.D. Edirne'den yurt dışına kaçmak isterken Meriç Nehri'nde yakalandı. Adıyaman'a getirilen G.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.