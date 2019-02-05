İstanbul'da PKK operasyonu: 8 örgüt üyesi yakalandı!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,

8 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

"PKK-KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır.

1 KG TOZ MADDE

Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte 1 kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.