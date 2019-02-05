Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul'da PKK operasyonu: 8 örgüt üyesi yakalandı!

'da operasyonu: 8 örgüt üyesi yakalandı!

'da -KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram içeriği belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:42
İstanbul'da PKK operasyonu: 8 örgüt üyesi yakalandı!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,

8 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

"PKK-KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır.

1 KG TOZ MADDE

Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte 1 kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.

FETÖ imamının örgüt üyelerine ifade talimatları ByLock'ta

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da PKK operasyonu: 8 örgüt üyesi yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN