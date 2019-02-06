BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için el altından yürüttüğü ittifak pazarlığı, PKK uzantısı HDP'nin İstanbul, İzmir, Adana başta olmak üzere toplam 7 büyükşehirde aday çıkarmama kararıyla ortaya çıkarken, CHP eski milletvekili Şahin Mengü, HDP ile gizli ittifaka sert tepki gösterdi. HDP'yle gidilecek bir yol, varılacak bir hedef, kazanılacak bir seçim başarısı olamayacağını kaydeden Mengü, "HDP'yle ittifak ihanettir" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kaset skandalının ardından genel başkanlık koltuğuna oturmasını sağlayan eski genel sekreter Önder Sav'a yakınlığıyla bilinen Mengü, Diriliş Postası Gazetesi'ne verdiği demeçte "CHP'nin kendi içinden bir 'sosyal demokrat' aday bulamayıp kazanacağı yerleri başka partilere bırakması, sanki bilerek ve isteyerek, geleneklerin bozulduğuna işaret gibi duruyor" diye konuştu.Şahin Mengü şunları kaydetti: "İstanbul'un ilçeleri ve bazı büyükşehirler ve kimi illerin HDP'ye bırakılması doğru değil. Gerçek CHP'liler parti kadrolarından uzaklaştırılıyor. Tavandaki partililer gibi taban da küstürülüyor. Seçmenler, sandıkları boykot edebilir. Demokratik hiçbir ülkede bu kadar seçim kaybeden bir lider, makamında kalamaz. Kazanan değişmiyorsa, demek ki kaybedenin değişmesi gerekiyor." HDP konusunda CHP yönetimine "Ülke bütünlüğüne kast edenlerle kol kola yürünmez. HDP'ye bu kadar destek olmak, CHP'nin kurumsal kimliğine de aykırı" diyerek uyarıda bulunan Mengü, Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'nin taban oylarını tamamen kaybedebileceğine dikkat çekti. Mengü şöyle devam etti: "Demokrasi başka, diyalog başka, karanlık ilişkiler bambaşkadır. Senin oy verdiğin, el verdiğin parti, ülkenin bütünlüğüne karşı ise terörü destekliyor ise orada demokrasi söz konusu değildir. CHP diye bir parti kalmayacak artık. HDP-PKK ilişkisi saklı değil. Seçimler öncesi olağanlaştırılan ittifaklar, örtülü destekler adeta ihanet gibi." ANKARA