Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > HDP'li vekiller Öcalan posteriyle poz verdi

'li vekiller Öcalan posteriyle poz verdi

Adana'da İl Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında açlık grevi yapanlara HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün de destek verdiği ortaya çıktı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:01
HDP'li vekiller Öcalan posteriyle poz verdi

Adana'da HDP İl Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında açlık grevi yapanlara HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün de destek verdiği ortaya çıktı.



Terörist başı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecridin kaldırılmasını bahane ederek tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan Leyla Güven'e destek olmak için HDP il binasındaki terörist başı Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşarak greve destek veren şahıslar olduğu ileri sürüldü.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN POSTERİ ALTINDA...

Bu şahıslar arasında sosyal medyada kullanılan fotoğraflarda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında Diyarbakır HDP Milletvekili Remziye Tosun ve Adana HDP Milletvekili Kemal Peköz'ün de olduğu görüldü.

Adana polisi bu fotoğraflardan dolayı operasyon yapmış, Mehmet Ali G., Olcay S., Hasan K., Suphiye B. ve Güley B. gözaltına alınmıştı. Zanlılar nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

HDP İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyeceklerini açıkladı

Tunç Soyer’e HDP desteği

CHP-HDP ittifakı kanımıza dokunuyor

CHP'de adaylık krizi giderek derinleşiyor

CHP'nin adayına dağlarda karar veriliyor

CHP’de PM 10’a bölündü

Kılıçdaroğlu’na diktatör yetkisi

Kılıçdaroğlu'nun bahanesi bitmiyor

Kamuoyu CHP'de değişim istiyor mu?

Son Dakika: CHP Ankara'da flaş çağrı: Tarihi sorumluluğu yerine getirin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP'li vekiller Öcalan posteriyle poz verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN