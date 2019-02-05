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, adayı Alper Taş'a desteğini açıkladı

Kandil'in partisi, 'nin aday gösterdiği Sosyalist Alper Taş'tan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:17
HDP, CHP adayı Alper Taş'a desteğini açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti ile ittifak protokolü imzalayan CHP, HDP ile de örtülü ittifak gerçekleştirme kararı almıştı.

HDP İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayarak dolaylı yoldan Millet İttifakı'nı destekliyor ancak bazı belediyelerde durum farklı. İzmir'de Tunç Soyer için açık destek kararı alan HDP, İstanbul Beyoğlu'nda da aynı kararı aldı.

"POZİTİF BİR HAVASI VAR"

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş konuya ilişkin şöyle konuştu: "Alper Taş'a yönelik yine sahadan şöyle bir tespitimiz var. Kendisinin hangi parti olduğuna bakmaksızın pozitif bir havasının olduğu söylüyoruz.

HDP SEÇMENİ DESTEKLEYECEKTİR

İstanbul'daki pek çok demokrasi kesimlerinin, odaların sendikaların… Geniş bir yığının Alper Taş'tan yana pozitif bir eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir."

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HDP, CHP adayı Alper Taş'a desteğini açıkladı
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