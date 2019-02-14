İYİ Parti FETÖ'yü destekleyen ismi aday yaptı!

İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu. Şahin'in adı daha önce CHP-İYİ Parti işbirliği adayı olarak gündeme gelse de, CHP tarafından kabul edilmemiş ve Ordu işbirliği dışında bırakılmıştı.

FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin İyi Parti'den belediye başkan adayı oldu... FETÖ'yü ekranlarda böyle savunuyordu!

CHP DESTEĞİ ŞARTI VAR...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ocak'ta medya temsilcileriyle kahvaltıda buluştuğu toplantıda, İdris Naim Şahin'in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için, "İdris Bey İyi Parti'den aday olmak istiyor ama CHP'nin desteği şartı var" ifadelerini kullanmıştı.

Ordu'da İyi Parti/CHP/HDP ittifakı ortak adayı FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin oldu!

CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i aday göstereceği iddiası için CHP kaynakları, böyle bir ihtimalin dahi söz konusu olmadığını söylemişti. CHP geçtiğimiz günlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel olduğunu açıklamıştı.

FETÖ'NÜN ZAMAN'INA DESTEK



Millet ve Adalet Partisi'ni kuran İdris Naim Şahin, Zaman gazetesine destek için Yenibosna'daki gazete binasına giden ilk isimlerden biri. Polisin FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'yı gözaltına almak için Zaman gazetesine girdiği sırada İdris Naim Şahin de Dumanlı'ya destek için binaya giriyordu. Bilindiği üzere İdris Naim Şahin'in FETÖ kumpaslarında örgüt ile birlikte hareket ettiği gündeme gelmişti. FETÖ'nün desteği ile MİLAD partisini kurmuştu.