SABAH’a saldırı planını anlattı

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Terör örgütü PKK'nın SABAH'a saldırı için görevlendirdiği, ancak İstanbul'da güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ifadesinde detayları anlattı. Geçen yıl 20 Temmuz'da, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, 24 Temmuz'da tutuklanmış ve Etkin Pişmanlık Yasası kapsamında itirafçı olmuştu. Tutuklu yargılanan Köçeroğlu, hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ifadelerinde teröristin keşif için birkaç kez İstanbul'a geldiğine yer verildi. Terörist ifadesinde "İstanbul'a gelince hayatın dağdaki gibi olmadığını gördüm. Bina girişinde silahlı polis ve özel güvenlik görevlilerinin bulunması ise eylemden vazgeçirdi" dedi.Eylem için birkaç kez keşif yaptığını, örgütten ayrılma noktasına geldiğinde ise daha uzak diye Sarıyer'de ev baktığını, ancak yüksek kira fiyatları nedeniyle bunu yapamadığını anlatan terörist, sonunda teslim olmaya karar verdiğini anlattı.Terörist Köçeroğlu, saldırı emrini ise "Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu tarafından verildiği ni itiraf etti. Kırmızı Liste'de aranan 4 milyon TL ödüllü terörist Özçaktu'nun yakalanması için Diyarbakır Lice'de önceki gün operasyon başlatılmıştı. Bölgede operasyonlar sürüyor.