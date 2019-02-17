99 yıl sonra gelen İstiklal Madalyası

BUGÜN NELER OLDU

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yerel gazete sahibi ve yazar İbrahim Tığ, 13 yıl 11 ay 6 gün er olarak görev yapan ve 1945'te 56 yaşındayken hayatını kaybeden dedesi Kamil Tığ'ın İstiklal Madalyası'nı alabilmek için 15 yıl önce babasıyla hukuk mücadelesi başlattı. 9 yıl önce babasını kaybeden Tığ, 5 yıl önce ilk olarak dedesinin Çanakkale Savaşı'na da katıldığını, Kurtuluş Savaşı sırasında aldığı 'gazilik' unvanını belgeledi. Tığ, İstiklal Madalyası'nı alabilmek için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dedesinin gazi olduğunu kanıtlayan tüm belgeleri toparlayarak Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda, İbrahim Tığ'ın, Kurtuluş Savaşı gazisi, 17'nci Tümen Nakliye Taburu askeri Kamil Tığ'ın torunu olduğu ve İstiklal Madalyası'nın da en kısa sürede kendisine gönderileceği ifade edildi.Devrek Askerlik Şubesi Başkanlığı'ndan aranan Tığ'a yıllardır beklediği haber önceki gün geldi. Annesi Hatice Tığ (73) ile birlikte askerlik şubesine giden Tığ, Türk Bayrağı önünde milli mücadelede hizmet eden dedesi gazi Kamil Tığ'ın İstiklal Madalyası'nı 99 yıl sonra Devrek Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Batıkan Alkan'dan teslim aldı. Astubay Alkan'ın göğsüne taktığı madalyayı görünce duygulanan Tığ, "Dedem Kamil Tığ aralıksız 13 yıl 11 ay 6 gün askerde savaşmış. Bu ülkenin kurtarılmasında görev alan bir asker. Onun torunu olmaktan ben de son derece mutluyum" dedi.Astsubay Alkan da, İstiklal Madalyası'nı kahraman bir gazinin torununa takdim etmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Dedenizin kayıtları bulundu. Çok şükür bu şekilde sonuçlandırdık. Biz de çok mutlu olduk sizin adınıza. Tebrik ediyorum. Bu gururu taşıyor olabilmeniz bizim için çok büyük mutluluk vesilesi. İnşallah sizden çocuklarınıza, torunlarınıza güzel bir miras olur. Anlamı, maneviyatı çok büyük bir madalya dedi" diye konuştu.İbrahim Tığ, halası Dursun Gedik (94) ile birlikte dedesi Kamil Tığ'ın mezarını ziyaret ederek İstiklal Madalyası'nı götürdü. Dedesinin ellerinde bir fotoğrafı bile olmadığını söyleyen Tığ duygularını şöyle anlattı:Dedeme 1932'de İstiklal Madalyası vesikası gönderilmiş. Ancak dedem okuma-yazma bilmediği için vesikanın gelmesine rağmen madalyasına almaya gitmemiş. Vesikayı sandığa kaldırmışlar. Aradan geçen 99 yıl sonra bu madalyayı almamız bize ayrıca anlam kattı. Babam öleli 9 yıl oldu. Rahmetli babam, babasının gazi olduğunu çok iyi biliyordu. Madalyasını almak çok istemişti fakat mevcut yasalar buna elvermedi. Yasalarla boğuştu. Babamı kaybettikten sonra ben bunu takip etmeye devam ettim. Yargı süreci 5 yıl sürdü. Sonuçta biz haklı çıktık. Dedemiz gerçekten bir gazi. Bu madalyayı da bugün askerlik şubesi başkanlığında bize takdim ettiler. Gururumuzu yaşıyoruz.