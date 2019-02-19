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'nın annesi Semin Babuna: Cezaevindeki çocuklarımı tehdit ediyor

'ın sağ kolu olduğu iddia edilen 'nın annesi Semin Babuna, Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 11:23
Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna: Cezaevindeki Adnan Oktar çocuklarımı tehdit ediyor

Kamuoyunda yakından tanınan doktor Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna, çocukları ve torununun Silivri Cezaevinde ziyareti sonrası konuştu. Babuna, çocuklarının itirafçı olmamaları için Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini söyledi.



5 ÇOCUĞU 1 TORUNU CEZAEVİNDE

Adnan Oktar, iddiaya göre cezaevinde bile Babuna ailesini rahat bırakmıyor. Adnan Oktar Suç Örgütünde en büyük yarayı Babuna ailesi aldı. Semin Babuna'nın 5 çocuğu ve 1 torunu örgüt üyesi olmaktan cezaevine konuldu. Semin Babuna'ya göre Adnan Oktar, cezaevinde bile tutuklulara rahat vermiyor. Onlarla itirafçı pazarlığı yapıyor..

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Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna: Cezaevindeki Adnan Oktar çocuklarımı tehdit ediyor
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