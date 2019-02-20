CHP'de hep aynı oyun

CHP'nin son dakikada aday yapmadığı belediye başkanları birer birer ya DSP ya da DP'nin yolunu tutuyor. Bu durum CHP'de, 2014'te oyların bölünmesi nedeniyle İzmir Menderes ve Aliağa'daki seçim hezimetlerinin tekrar yaşanabileceği korkusunu oluşturdu. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapılmayan belediye başkanlarını son ana kadar "Adayımız yine sen olacaksın" sözü veya umudu vererek oyalayıp kandırdığı ortaya çıktı. Demokrat Parti'ye geçen Aydın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Kılıçdaroğlu, bana verdiği sözleri tutmadı. Bize ihanet etti" diye konuştu. DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da, "Aldığım siyasi terbiye ve ahlak olarak her zaman lidere inanırım, ama bilemedim. Meğer yapılanlar oyalama taktiğiymiş" dedi. DSP'ye geçerek Tire'de aday olan Tayfur Çiçek "Kılıçdaroğlu, bu süreçte bana verdiği sözleri tutmadı" derken, İzmir Urla Belediye Başkanlığı'na aday yapılmayan Sibel Uyar da, "Yüzümüze gülüp üstümüzü çizmişler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partilileri 'Adayımız sen olacaksın' diye kandırması kriz çıkardı!

'KILIÇDAROĞLU BANA İHANET ETTİ'



Yeniasır'ın haberine göre Aydın'da partisi CHP tarafından yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve Demokrat Parti'ye (DP) geçen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ihanet ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle görüştüğünde tekrar aday gösterileceğini söylediğini, daha sonra ise bu sözün unutulduğunu dile getiren Özakcan, Genel Merkez'e ateş püskürdü. "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bana verdiği sözleri tutmadı, adaylık konusunda verilen sözler tutulmadı. Genel başkan bize ihanet etti. Kılıçdaroğlu, Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sözü ile hareket ederek beni kapı önüne koydu" dedi. Kendisine büyük destek olduğunu anlatan Özakcan, "Muhtarlarımız CHP genel merkezine kadar giderek 'Mesut başkan ile yola devam etmek istiyoruz' diye görüş bildirdiler. Ayrıca şahsi görüşmelerimde de verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Sadece Aydın'da değil, Türkiye genelinde yaptıkları hatalarla Atatürk'ün kurduğu CHP'yi yok olma noktasına getirdiler. Bana ihanet suçlamasında bulunanlar acaba benim partiye neler verdiğimi düşündüler mi? Ailemden, işimden fedakarlık yapıp parti için koşturdum" ifadelerini kullandı.

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'BUNLAR ALİ CENGİZ OYUNLARI'

CHP'DEN Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen ve istifa ederek DP'den Muğla Büyükşehir adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kılıçdaroğlu'nun adayları kapalı kapılar ardında belirlediğini ve kendilerine oyun oynadığını öne sürdü. DP Genel Başkanı Uysal'ın da katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Kocadon, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Muğla'daki sorunları anlattığını ve çözüm sözü aldığını kaydederek, "Sözlerini tutmadılar. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla seçim kazanılmaz. Halkın istemediği başkanları aday yapmakla da kazanılmaz. Seçim halkın vereceği oylarla kazanılır. Kılıçdaroğlu'nun ve Osman Gürün'ün dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Parti koridorlarında Ali Cengiz oyunlarıyla belediye başkan adayı olanlar, sonucu 31 Mart'ta görecekler" diye konuştu.



OYALAMA TAKTİĞİYMİŞ

Kılıçdaroğlu'nun tekrar Bodrum'dan aday olmasını istediğini aktaran Kocadon, "Kendilerine neden Büyükşehir için aday olduğumu ve sorunları anlattım. 16 Aralık'ta yazılı olarak bildirdim. Sorunların çözüleceğini söylediler. 'Bizi kırma, Bodrum'a aday ol' dediler. Sorunların çözülmesi halinde aday olacağımı söyledim. Aldığım siyasi terbiye ve ahlak olarak her zaman lidere inanırım, ama bilemedim. Meğerse yapılanlar oyalama taktiğiymiş, oyunmuş. Bana verdikleri sözü tutmadılar. Bir şeyi unutmasınlar, parti koridorlarında belediye başkan adaylığı veya belediye başkanlığı verilmiyor" dedi.



'SON ANA KADAR İNANDIRDILAR'

31 Mart günü Urla Belediye Başkanlığı'nı bırakacak olan CHP'li Sibel Uyar, kendisine CHP yöneticileri tarafından sürekli olarak "Yine adayımız sensin, sana güveniyoruz, Başarılısın, küçücük ilçeyi dünyaya tanıttın. Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu Temsilciliği'ni yapıyorsun seninle gurur duyuyoruz" dediklerini aktardı. Uyar, "Beni o kadar inandırdılar ki yeniden aday yapılmayacağım aklımın ucundan bile geçmedi. Ne oldu, neler döndü bilmiyorum, şok oldum, inanamadım. Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşürdüm, ancak yüzümüze 'iyisin iyisin' denilip, üstümüzü çizmişler" ifadelerini kullandı.



'KEMAL BEY SÖZLERİNİ UNUTTU'

CHP'nin İP'yi destekleme kararı aldığı Tire'de Kılıçdaoğlu tarafından tekrar aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, 4 Belediye meclis üyesi ile CHP'den istifa ederek DSP'ye geçti. Tire'nin liderlerin masa başında yaptıkları toplantılarla İP'ye bırakıldığını söyleyen Çiçek, "Kılıçdaroğlu bu süreçte bana verdiği sözlerini unuttu.



Sanki savaş kaybetmişiz de masa başında Sevr antlaşması imzalıyorlar. Bizi bu makama halkın oyları getirdi, Ankara'dakiler değil" sözleriyle Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine tepki gösterdi. Sırasıyla ANAP, DP ve CHP'den belediye başkanlığı görevini aralıklarla üç dönemdir sürdüren Çiçek, 64 yıl sonra Tire'de CHP'yi iktidara getiren ekibi harcadıklarını dile getirerek, "Burada CHP İş başında değil mi? Siyaset nezaket ister" dedi.