Darbecilerin sıkıyönetim komutanı da üç maymunu oynadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında sözde "yurtta sulh konseyi"nce Denizli'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, kalkışmanın başarılı olması için Ankara'ya intikal ettirmeye çalıştığı birlikleri Çardak Havalimanı'na gönderilmesine ilişkin verdiği emri inkar ederek, o birlikleri "tehlike olarak" gördüğünden "eğitim" amacıyla şehir merkezinden uzaklaştırdığı yalanına sarıldı.

İnkar politikasını uygulayan FETÖ'cü askerlerden biri de sözde "yurtta sulh konseyi"nce Denizli'de "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen Kamil Özhan Özbakır.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Emrindeki birliğe 14-15 Temmuz'da acilen tatbikat hazırlığı yaptıran, darbe girişimi gecesi de Ege Ordusu Komutanlığına iletilmeden gereğinden fazla mühimmat ve kumanyayla Çardak Hava Meydan Komutanlığına intikal emri veren Özbakır, yargılandığı davada Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Genelkurmay Başkanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığınca 15 Temmuz gecesi ve sonrasında cereyan eden olaylara ilişkin hazırlanan rapor, somut tanık ifadeleri, dijital materyal inceleme tespit tutanağı, HTS analiz inceleme gibi somut deliller, Özbakır'ın darbe girişimine destek vermek adına hareket ettiğini ortaya koydu.

Özbakır, tıpkı diğer sanıklar gibi "görmedim, duymadım, bilmiyorum" tarzında örgütün inkar stratejisini seçerek adeta üç maymunu oynadı.

YOLDA 'AĞABEY' DİYE HİTAP ETTİĞİ KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Tanık anlatımlarından derlenen bilgilere yer verilen iddianamede, Özbakır'ın darbe girişimi öncesi yıllık izinde emir astsubayına bırakması gereken makam telefonunu yanında götürmesi de önemli bir ayrıntı olarak yer aldı.