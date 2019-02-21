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Son dakika: 'ten 'a bombalı araçla saldırı

'de terör örgütü / işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Son dakika bilgisine göre patlamada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 21:22
Son dakika: Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde bomba yüklü bir araç infilak etti.

Aracın, YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten çıktığı ve Cerablus ilçesinin ilk kontrol noktasında infilak ettirildiği öğrenildi.

Patlamada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde de akşam saatlerinde meydana gelen bomba yüklü araç saldırısında 1 sivil ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

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Son dakika: Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı
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