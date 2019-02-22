Kılıçdaroğlu’nun bir yalanı daha çöp oldu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha deşifre oldu. Meclis'teki grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin önündeki çöp konteynırını karıştıran bir kadının fotoğrafını gösteren ve evine götürmek için yiyecek topladığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bu tabloyu yaratan en önemli aktör de bu tabloda gözüküyor. Erdoğan..." diyerek algı operasyonu yapmıştı. İşte Kılıçdaroğlu, bizzat fotoğraftaki o vatandaş tarafından yalanlandı. AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan, fotoğrafta görülen 54 yaşındaki Aysun Demir'i bularak Kılıçdaroğlu'nun iğrenç yalanını belgeledi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, fotoğrafının habersizce çekildiği evinin önünde açıklama yapan Aysun Demir, "Yanımızda büyük marketler, dönerciler var. Artıklarını atıyorlar. Ben de alıp hayvanlara veriyorum. Bunu her zaman yapıyorum, yapacağım da. Gelip bana bir sorsaydı 'Aç mısın?' diye. Ben aç değilim. Maddi durumum gayet iyi, 4 katlı evim var, aylığım var. Allah'a çok şükürler olsun benim muhtaçlığım, ihtiyacım yok" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun iftirasından çok rencide olduğunu belirten Demir, "Suç duyurusunda bulunacağım. Alacağım tazminatla hayvan barınağı yaptıracağım, sokak hayvanlarına dağıtacağım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini de belirten Aysun Demir, "Allah yolunu açık etsin. Hep onunla beraberiz inşallah" diye konuştu.