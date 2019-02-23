Çöp yalanı da elinde patlayan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19 Şubat'taki grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bir kadının çöpten yiyecek topladığını iddia ederek, bir fotoğraf karesi göstermiş ve "Bu kadıncağızın tanzim satış noktasına gidecek parası bile yok" demişti. Fotoğraf karesindeki kişinin Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Aysun Demir olduğu ve kendisinin sokak hayvanları için konteynırdaki yiyecekleri aldığı ortaya çıktı. Maddi durumunun iyi olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını söyleyen evli, 4 çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Çöpten yiyecek topluyor' iftirasına vatandaş Aysun Demir'den tepki!

'AÇ MISIN DİYE SORSAYDI'

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan Aysun Demir, çöp konteynırından sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi. Çevredeki iş yerlerinin yiyecek atıklarını konteynırlara attığını belirten Demir şunları söyledi: "Ben onları alıp sokak hayvanlarına veriyorum. Çöp konteynırlarına bırakılan ekmek, et gibi ürünleri toplayıp hayvanlara veriyorum. Ben onların aç karınlarını doyurdukça mutlu oluyorum. Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi? Keşke bana gelip 'Aç mısın?' diye sorsaydı. Ben aç değilim, maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var, arazilerim var. Allah'a şükür kimseye ihtiyacım yok. Kılıçdaroğlu'na karşı hakkımı sonuna kadar arayacağım. Ben üzüntüden intiharı bile düşündüm, balkondan atayım kendimi dedim. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu benim fotoğraflarımı neden elinde sallıyor? Kılıçdaroğlu'ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım. Yazıklar olsun ona"







'İFTİRA ATMA'

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan, Aysun Demir'i evinde ziyaret ederek kendisine destek oldu. Doğan Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonuyla Türkiye'yi ve Eskişehir'i kötü göstermeye çalıştığını ööyledi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Doğan, "CHP Genel Başkanı'nı kınıyorum. Yalan yanlış iftiralardan vazgeçmesini ve bu memleketin değerleriyle barışık olup ülkeye hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aysun teyzemiz fotoğrafın gösterildiği andan bu yana ailesiyle büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşı döktü."dedi. Aysun Demir'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise Kılıçdarıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, daha sonra da tazminat davası açacaklarını söyledi.







SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU

Kılıçdaroğlu'nun çöp konteynırından sokak hayvanları için yemek toplayan Aysun Demir'in fotoğraflarını "fakirlik" diye gösterdiği manipülasyona birçok goygoycu alet oldu. CHP'nin yayın organı Halk TV, haberi "AKP afişi önünde çöpten yiyecek arama" ifadeleri ile paylaştı. Muhalif sunucu Metin Uca ise, tanzim satışlara gönderme yaparak "Bazen bir kare fotoğraf tüm ülke gerçeğini yüzünüze vuruverir, tüm tanzimlerinizi ve tahminlerinizi altüst eder. Her ne kadar Orhan Gencebay, Nihat Hatipoğlu, Erkan Tan'lı 'güvenilir insanlar' listesinde ilk 382 kişi arasında yer almasam da bu konuda bana güvenebilirsiniz" ifadesini paylaştı.







BUNU İLK DEFA YAPMIYOR!

Kılıçdaroğlu daha önce de defalarca benzer yalanlara başvurarak ekonomi eleştirisi yapmaya çalışmıştı. Kılıçdaroğlu, Adana'da yıllar önce bunalıma girerek intihar eden Emine Akçay için "Yoksulluktan intihar etti" demişti. Konya'da 40 günlük Ayaz bebeğin donarak öldüğü yalanını ortaya attı. Otopsi raporu bu yalanı çürüttü. Samsun'da ölen 2.5 aylık Kübra Nazar bebeğin açlıktan öldüğü yönündeki iddiaları da yalan çıktı.







CHP'Lİ BAŞKAN ADAYINDAN PARTİSİNE LİSTE ELEŞTİRİSİ

Kayseri'de Millet İttifakı'nın CHP'li Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, CHP İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan belediye meclis üyesi sıralamasına tepki gösterdi. Karaoğlu, önerdiği isimlerin listeye alındığını fakat sıralamada istediği yerde olmadığını söyleyerek, "Ben belediye başkan adayı olarak örgütün içinde olduğumu anlatamadım. Kontenjan adaylarıma da il başkanının müdahalesi oldu. Bu liste tabanın sesini dinlemeden yapılmış bir listedir" dedi.