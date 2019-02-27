Gezi kalkışması iddianamesinden çarpıcı detaylar

Gezi Parkı eylemlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eylemcilerin uyguladığı 'sivil başkaldırı' metotlarına dikkat çekildi. Gezi Parkı eylemlerinin 2000 yılında Sırbistan'da yapılan eylemler sonucu iktidarın devrilmesi ile sonuçlanan olaylar arasında birebir benzerliklerin bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, bu benzerliklerin tesadüfen gerçekleşmediği kaydedildi. Türkiye'ye gelen Otpor ve Canvas yöneticileri tarafından eğitilen yerli işbirlikçilerin Sırbistan'da uygulanan yöntemleri Türkiye'de birebir uyguladıkları ifade edildi. Gezi Parkı kalkışmasının Batı'nın finansörlüğünde, Sırp profesyonel devrim ihracatçılarının eğittiği Türkiye distribütörleri tarafından organize edildiği kaydedildi.

TEORİSYENLERİ ABD'Lİ

İddianameye göre dünyada 'Occupy' isimli 'Sivil Başkaldırı' yönteminin teorisyeni ABD Boston Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Gene Sharp. Sharp'ın teorisinde 'Şiddet içermeyen eylem politikası' uygulanarak hedefe alınan ülkelerde rejim değişikliğine kadar giden bir süreç işleme konuluyor. 'Otpor/Canvas' adı verilen 'Direniş' anlamına gelen grup ise bu teorinin uygulayıcısı noktasında görev alıyor.

BİRE BİR AYNI YÖNTEM

İddianamede Otpor- Canvas'ın uygulamaya koyduğu eylemlerle Gezi kalkışmasında yaşanan eylemlerin benzerlikleri tek tek sıralandı. Canvas'ın internet sitesinde yer alan 'Meaning and Concept-Otpor' isimli makalede yer alan bilgilere göre, 2000'li yıllarda 'Zorluğu göğüsle' sloganıyla yola çıkan eylemcilere yönelik Sırbistan'da 60'dan fazla kasabada rock konseri verildi. Bunun bir benzeri Gezi kalkışmasında da Kadıköy'de 'Gazdan Adam' Festivali gibi ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler oldu.





AYNI TAKTİK FARKLI AKTÖR

Canvas'ın internet sitesinde yer alan kronolojisine ait bilgiler de iddianamede yer aldı. Söz konusu kronolojide Veran Matic isimli bir televizyon müdürünün bir ödül töreninde 'Otpor' tişörtüyle katılarak aldığı ödülü zulme uğrayan basın ve hapisteki öğrencilere ithaf ettiği ifade ediliyor. Bu uygulamanın bir benzerini ise Memet Ali Alabora gerçekleştirdi. Alabora Karadeniz Vakfı'nın kendisine verdiği ödülü davete katılmasına rağmen almadı. Buna gerekçe olarak ise eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da ödül almasını gösterdi. Aynı kronolojide Sırbistan'daki eylemcilerin ve Otpor üyelerinin 20 Sırp kasabasındaki polis karakollarını ziyaret ederek polislere pasta verdiği yer aldı. Gezi kalkışmasında da bunun bir benzeri olarak bazı göstericilerin polis memurlarına çiçek dağıttıkları ifade edildi.

EYLEM İHRAÇ ETTİLER

Sivil Başkaldırı'nın teorisyeni Gene Sharp'ın 'Diktatörlükten Demokrasi'ye' isimli kitabında yer verdiği 198 pasif eylem metodu ile Gezi kalkışmasında meydana gelen olaylar da iddianamede tek tek detaylandırıldı. Gezi'de gerçekleşen eylem örnekleri şu şekilde sıralandı: "Halk konuşmaları, muhalefet ve destek mektupları, kurum ve kuruluş bildirileri, imzalı basın açıklamaları. Sloganlar, karikatürler ve semboller (Her yer Taksim her yer direniş, kırmızılı kadın, duran adam, Çarşı sembolleri), Grup lobileri (Kavala'ya ait Cezayir Restoranta yapılan toplantı sonrasında düzenlenen basın açıklaması.) Gözcülük, nöbetçilik (Gezi eylemlerinde birçok sanatçı ve siyasi Gezi parkından ayrılmayarak nöbet tutulması)

ÇAPUL TV KURDULAR

Pankartlar, posterler, görsel iletişim malzemeleri, el ilanları, broşürler, kitap ve kitapçıklar... Gazete ve mecmualar (Gezi eylemleri sırasında çıkan Gezi Postası gazetesi), kayıtlar, radyo ve televizyon (İnternet üzerinden yayın yapan ÇapulTV isimli kanal kuruldu), sahte seçimler. Bayraklar ve Sembolik renkler sergilenmesi (Gezi olayları sırasında halkı sokağa çekmek için birçok futbol takımının renkleri kullanıldı.) Sembolik giyinmek (Kırmızılı kadın, siyahlı kadın, fularlı kadın, Occupy Türkiye logolu kıyafetler. İbadet ve Tapınma (İstiklal Caddesi'nde yeryüzü iftarları adında verilen iftar yemeği organize edildi ve Ziya Azazi Mevlevi dansı ile protestoculara destekte bulundu.)"