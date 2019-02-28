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Balçova Belediye Başkanı Çalkaya aday olamayacak

Yüksek (YSK) 'in Balçova İlçesi CHP'li Belediye Başkanı 'nın yerel seçimlerde yeniden aday olamayacağına karar verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 16:21
İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya aday olamayacak

İzmir'in Balçova ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle itiraz edilmişti.

İlçe Seçim Kurulu, Çalkaya'nın aday olamayacağına ve aday olabilmek için ek belge sunması gerektiğine karar vermişti.

İlçe Seçim Kurulu kararına yapılan itiraz, İzmir İl Seçim Kurulu tarafından karar bağlanmıştı. İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulunun Çalkaya'nın aday olabilmek için ek belge sunması yönündeki kararını kaldırmıştı.

İl Seçim Kurulunun bu kararına CHP'li bir üyenin itirazı üzerine konu YSK'nin gündemine geldi.

YSK, itirazı kabul ederek, Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle aday olamayacağı kararını verdi.

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İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya aday olamayacak
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