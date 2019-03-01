CHP'li Engin Altay'ın '10 Mart' açıklamasına AK Parti'den yanıt geldi

BU FETÖ TAKTİĞİDİR



Muş, "Bu FETÖ taktiğidir. FETÖ, 'Şu tarihte şu olacak. Ocağın sonunu göremeyecekler. Mart seçimlerini göremeyecekler, bırakıp kaçacaklar" gibi açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Altay herhalde onlardan etkilenmiş olacak ki kendi kendine 10 Mart gibi bir tarih koymuş. Eğer varsa bir bildiği çıkıp açıklasın. Gezi provokasyonlarının baş aktörü organizatörü olan CHP yeni bir tezgahın peşinde mi? 10 Mart'ta yeni bir süreç mi başlatacaklar? Farklı bir oyunun içerisindeler ise akıllarını başlarına toplasınlar. Millet bu tür oyunlara geçit vermez. CHP sandık haricinde bir yola tevessül ederse karşısında milleti bulur. Sayın Altay'ın bu konuşmaları sandıktan başka şeylerin işaretlerini veriyor" ifadelerini kullandı..

CHP'li Engin Altay'ın skandal '10 Mart' açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan sert cevap!