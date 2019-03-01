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CHP'li 'ın '10 Mart' açıklamasına 'den yanıt geldi

CHP Grup Başkanvekili '10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek' dedi. Neden 10 Mart'ı işaret ettiği sorusunu, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını söyleyerek cevaplayan CHP'li Altay'ın açıklamaları 'darbe' iması olarak yorumlandı. Altay'ın bu açıklamasına Grup Başkanveli Mehmet Muş A Haber canlı yayınında cevap verdi.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 13:25
CHP'li Engin Altay'ın '10 Mart' açıklamasına AK Parti'den yanıt geldi

BU FETÖ TAKTİĞİDİR

Muş, "Bu FETÖ taktiğidir. FETÖ, 'Şu tarihte şu olacak. Ocağın sonunu göremeyecekler. Mart seçimlerini göremeyecekler, bırakıp kaçacaklar" gibi açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Altay herhalde onlardan etkilenmiş olacak ki kendi kendine 10 Mart gibi bir tarih koymuş. Eğer varsa bir bildiği çıkıp açıklasın. Gezi provokasyonlarının baş aktörü organizatörü olan CHP yeni bir tezgahın peşinde mi? 10 Mart'ta yeni bir süreç mi başlatacaklar? Farklı bir oyunun içerisindeler ise akıllarını başlarına toplasınlar. Millet bu tür oyunlara geçit vermez. CHP sandık haricinde bir yola tevessül ederse karşısında milleti bulur. Sayın Altay'ın bu konuşmaları sandıktan başka şeylerin işaretlerini veriyor" ifadelerini kullandı..

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CHP'li Engin Altay'ın '10 Mart' açıklamasına AK Parti'den yanıt geldi
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