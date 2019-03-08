Muhalefette "kimlik" karmaşası yaşanıyor

31 Mart Yerel seçimlerine az bir zaman kala, siyaset arenasında tuhaf olaylar yaşanıyor. Muhalefette yaşanan bu kimlik bunalımı aHaber'de yayınlanan bir analizde detaylarıyla ortaya serildi.

Muhalefette kimlik karmaşası! CHP-HDP nasıl bir ortak strateji izliyor?

"4 BENZEMEZ"İN İTTİFAKI!

Bir yanda Cumhur İttifakı var, diğer yanda kendisini millet ittifakı olarak isimlendiren bir ittifak var. Bu ittifaka biraz yakından bakmak lazım.

Baktığınız zaman bu partilerin ideolojileri hiç de uyuşmuyor. Bu partiler bir kimlik bunalımı mı yaşıyor, yoksa arkasında başka saikler mi var?

TALİMATLAR KANDİL'DEN...

CHP, HDP, İP VE Saadet Partisi ittifakından söz ediyoruz. Bu noktada İP mi CHP'leşiyor, CHP mi İP'leşiyor? Saadet Partisi mi CHP'lileşiyor, CHP HDP'lileşiyor mu? HDP'nin doğrudan Kandil'den aldığı talimatlar olduğunu, partinin Kandil'den yönetildiğini biliyoruz.

"KİMLER KİŞMLERDEN NE İSTEYECEK?"

İdeolojileri bu kadar ayrı iken nasıl oluyor da işbirliğine gidiyorlar. Birbirlerine mi benzemeye başladılar! Ve en önemlisi; seçimden sonrası için nasıl bir pazarlık içerisindeler. Kimler kimlerden ne isteyecek ve sonrasında nasıl bir kaos çıkacak?