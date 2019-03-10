Binali Yıldırım'dan dikkat çeken proje: 7 gün 24 saat kütüphane!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın megakent için geliştirdiği yüzlerce proje arasında kültür ve sanatla ilgili olanlar bir hayli dikkat çekiyor… Kütüphane 24 projesi de bunların içinde en çarpıcı olanlardan biri.

HER İLÇEYE AÇILACAK

Bu projeyle İstanbul'da 22 olan kütüphane sayısının, her ilçeye yeni yapılacak olan 7/24 açık kütüphanelerle artırılması hedefleniyor. 39 ilçenin tamamında hizmete girecek olan bu kütüphaneler, tam zamanlı çalışacak.

İNTERNETTEN ERİŞİM

Kütüphane 24'lere internet üzerinden dijital kaynaklara 7 gün 24 saat 365 gün erişim sağlanacak. Çocuklar ve gençler için farklı çalışma ortamları sunan merkezler, ayrıca bünyelerinde çeşitli dinlenme ve etkinlik mekanlarını da barındıracak.

RAMİ'YE 75 BİN M2'LİK KÜTÜPHANE

Halihazırda İstanbul'u temsil edecek büyüklükte bir şehir kütüphanesi bulunmamasından yola çıkan Binali Yıldırım ve ekibi, bu açığı kapamakta iddialı. Milyonlarca esere ve dijital yayına sahip olacak Rami Şehir Kütüphanesi'nin şehrin en büyük kütüphanelerinden biri olması hedefleniyor. Akademik çalışmalardan, ödevlere, entellektüel söyleşilerden gündelik okumalara kadar herkese hizmet edecek olan Rami Şehir Kütüphanesi, 75 bin m2 alan üzerinde 33 bin m2 kapalı alanda hizmet verecek.

ATATÜRK KİTAPLIĞI'NDA OKUMA 'AŞK'I

On yıllardır İstanbul'a hizmet eden Atatürk Kitaplığı, Gümüşsuyu Askeri Hastanesi ile birleştirilerek Büyük Atatürk Şehir Kütüphanesi kurulacak. İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere tüm üniversitelere, öğrenci ve araştırmacılara hizmet edecek AŞK (Atatürk Şehir Kütüphanesi), Atatürk Kültür Adası'nın önemli bir parçası olacak. 14 bin 300m2 alan üzerindeki Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nin 4.159m2 kapalı alanı; Atatürk Kitaplığı'nın bin 766 m2'lik alanıyla birleşerek 6 bin m2'lik bir alanda kitap kurtlarını, entelektüelleri ve akademisyenleri ağırlayacak.