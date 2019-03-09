Binali Yıldırım: Paris’te Louvre varsa İstanbul’da Yenikapı olacak

MİMARI ÇOK BÜYÜK BİR İSİM

Yenikapı Müzesi'nin projesi, mimari konusunda teorisyen olarak kabul edilen ABD'li Peter Eisenman tarafından çizildi. Eisenman, formların parçalanıp yeniden birleştirilmesiyle ortaya koyduğu tasarımlarla dekonstrüktivizm akımının önde gelen temsilcilerinden biri dünyada. Peter Eisenman'ın eserlerinde felsefeci Jacques Derrida'nın görüşlerinin de oldukça önemli etkileri oldu. Hakkında yazılmış Tracing Eisenman (Rizzoli, 2006) ve Peter Eisenman, Tutte le opere. (Electa, 2007) isimli kitaplar bulunuyor.

Eisenman halen İspanya'da Santiago de Compostela kentinde müze, kütüphane ve sanat merkezleri barından dev bir kültür merkezi projesi üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda İtalya'da Pompeiiİstasyonu'nun yeni tasarımı da kendisine ait. İtalya Pozzuoli kenti için şehir master planı hazırlıyor. Tasarımını yaptığı ABD'deki Phoenix Stadyumu ise hizmete girdi.