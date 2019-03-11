Ferhat Tunç, PKK’ya kuryelik yapmış

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Terör örgütü propagandası yapmak, devlet görevlileri ve yürütme organlarına hakarette bulunmak suçlarından hakkında davalar açılan, sonuçlanan davaların birinde 2 yıl hapis cezası onaylandıktan sonra geçtiğimiz günlerde Almanya üzerinden Norveç'e kaçan Ferhat Tunç'un, Avrupa'dan para toplayarak PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın arkasındaki Mezopotamya Kültür Merkezine verdiği ortaya çıktı. Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında Ferhat Tunç hakkında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın iddianamesi 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianameye göre Ferhat Tunç'un terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ferhat Tunç'un PKK/ KCK'ya finansal destek vermek amacıyla Avrupa'dan getirdiği 2 bin avroyu Mezopotamya Kültür Merkezi'nde bir görevliye teslim ettiğinin de ifade edildiği iddianamede Tunç'un sosyal medya hesaplarında terör örgütü YPG/PKK'yı destekler mahiyette paylaşımlar yaptığı belirtildi.