Mansur Yavaş’ın suç dosyası kabarık çıktı

Türkiye günlerdir SABAH'ın haberiyle gündeme gelen CHP-İP ve HDP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın karıştığı sahte senet skandalını konuşuyor. 600 bin dolarlık 'sahte senedi' icra yoluyla Necmettin Kesgin adlı işadamından tahsil etmeye çalıştığı gerekçesiyle mahkeme tarafından para cezasına çarptırılan Yavaş'ın yeni suç dosyaları da ortaya çıktı. Yavaş hakkında yüz kızartıcı ve ağır suçlardan oluşan 10'dan fazla dava ve soruşturma dosyası var. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışan Yavaş'a, 2016'da 329 bin 736 lira 'kötü niyet' tazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası verildiği ortaya çıkmıştı.

İşte Mansur Yavaş'ın tehditleri!

10 GÜN İÇİNDE İFADE VERECEK

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart'ta Yavaş hakkında, sahte senet mağduru işadamı Kesgin'in şikayeti üzerine, "Görevi kötüye kullanma", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 9 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yaptığı açıklamada, iddianamenin sunulmasının ardından mahkemenin Mansur Yavaş'a davaya ilişkin beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderdiğini duyurdu. Yavaş'ın belirtilen süre içinde ifade vermesi bekleniyor.

"Mansur Yavaş, çıksın bu mesajları yalanlasın"

İŞTE O VAHİM SUÇLAMALAR

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre CHPli Yavaş hakkında aralarında yüz kızartıcı suç ve ağır suçlamaların da yer aldığı dava ve suç duyurusu dosyaları şöyle:

- "Sahte senedi icraya koymaktan" 329 bin lira kötü niyet tazminatı, 164 bin lira da para cezası aldı.

Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği bu ceza kesinleşti.

- "Alacak" ve "Menfi tespit" davaları: Mansur Yavaş ile Necmettin Kesgin arasında hukuk mahkemelerinde karşılıklı açılmış davalar var. Bu davalar daha sonra birleştirildi.



'YARGI İÇİNDE ÖRGÜT KURMAK'

- "Sahte senet", "Yargı içinde örgüt kurma", "Tehdit", "Şantaj", "Hakaret", "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından hakkında cumhuriyet başsavcılığında soruşturma dosyası var. Üzerinde gizlilik kararı olan bu soruşturma dosyalarında, sahte düzenlenmiş senedi tahsil etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

- "Kaçak işçi çalıştırma", "Kamu kurumunu zarara uğratma ve dolandırma" suçlarından da savcılıkta soruşturma devam ediyor.

Mansur Yavaş'la ilgili süreç nasıl işleyecek? Mansur Yavaş hüküm giyerse ne olacak?

- Sahte belge ile üniversiteye kayıt yaptırmak: Gazi Üniversitesi'nin FETÖ'cü yöneticilerine bir kişiyi sahte belge ile kaydettirdiği, sonra da SMS'lerle tehdit ettiği, FETÖ'cü bir savcıya da kaydı sildirdiği iddia ediliyor.

- Bedelsiz kalmış bir senedi tahsil etmeye çalıştığı için "Görevi kötüye kullanma", zorla para tahsil etmek istediği kişiye gönderdiği cep telefonları mesajı nedeniyle de "Kişinin huzur ve sükunu bozma" suçundan Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



İDDIANAMEDE ÖNEMLİ DETAY:

Hapis cezası alırsa, seçilse bile görev yapamaz

CHP'li Mansur Yavaş hakkında sahte senetle mağdur ettiği işadamının şikayeti üzerine "görevi kötüye kullanma", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde önemli bir detay yer alıyor. Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Yavaş'ın "TCK 53'üncü maddesine göre, devlet görevleri ve her türlü memuriyetten yoksun bırakılması" talep ediliyor. Yavaş, bu davada ceza alması durumunda Ankara'da yerel seçimleri kazansa bile belediye başkanlığı düşecek.



ÖNEMLİ GAZETECİLİK BAŞARISI

Çelik, 2015'ten bu zamana kadar Mansur Yavaş ve adına sahte senet düzenlenen vatandaşla arasındaki karşılıklı iddialarla ilgili 28 ayrı soruşturma, dava ve icra takiplerinin devam ettiğine işaret ederek, "Bu 28 davanın içeriğinde, basındaki iddiaların buradan da doğru olduğu ve son derece önemli bir gazetecilik işine imza atıldığı görülüyor. Resmi evrakta sahtecilik, şantaj ve menfaat temini, en vahimi yargı içerisinde örgüt kurmak ve kişisel ilişkileriyle nüfuz ticareti yapmak gibi suçlamalarla ilgili olarak süreç devam ediyor" dedi.