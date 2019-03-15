Enes Bayraklı'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına yönelik flaş açıklamalar

Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve araştırmacı Enes Bayraklı, Yeni Zelanda'da bu sabah gerçekleşen terör saldırısına ilişkin SABAH'a önemli değerlendirmelerde bulundu. Enes Bayraklı yaşanan bu saldırının, son zamanlarda Batı'da Müslümanlara yönelik kullanılan dilin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda dünyada suç oranının en düşük olduğu ülke arasında yer alıyor. Bu saldırı neden gerçekleşti?

Bunun aslında suç oranları ile ilgisi yok. Batı'da; aşırı sağcı ve beyazların üstünlüğüne inanan bir anlayış var. Bu saldrının arkasında da Batı'daki İslamofobi düşmanlığının bir sonucu bulunuyor. Bu normal bir suç değil.

BU SALDIRI AYNI ZAMANDA SİYASİ HEDEFLERİ OLAN BİR SALDIRIDIR

Bu bir terör saldırısıdır, siyasi hedefleri olan bir saldırıdır. Saldırı aynı zamanda küresel çapta, Müslümanlara yönelik ötekileştirici, düşmanlaştırıcı dilin bir sonucudur. Bu batıda Müslümanlara yönelik; siyasilerin, medyanın ve entelektülerin ırkçı, ötekileştirici, İslamofobik dilinin bir sonudur. Batı'da Müslümanlara yönelik saldırılara bakınca cami onlar için bir sembol. Yine onlar için ikinci hedef başrörtüsü takan kadınlardır. Yine esmer olan insanlar ırkçıların saldırısına maruz kalıyorlar. Burada koordineli bir terör saldırısı var.

Bu gerçekleşen terör saldırısında istihbarat zaafiyeti olabilir mi?

2 yıldır bu saldırının yapacağı planlanıyor. Batı'da güvenlik bürokrasisi sadece radikal Müslümanlar üzerine eğiliyor. Hristiyan olan aşırı sağcılar ise gözardı ediliyor, haberlerde onlardan bahsedilmiyor. Devlet içerisinde bazı sağcı siyasetçiler de bu teröristleri koruyorlar.

BURADA BİR İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOK

Burada bir istihbarat zaafiyet yok. İngiltere gibi ülkeler biraz uyandı ama aşırı sağcılar hep uluslararası medyada basit gruplar olarak gösteriliyor. Bu yanlışa düşüyorlar. Bütün Müslümanları töhmet altında bırakıyorlar. Bu açık bir siyasi operasyondur.

Saldırganın ırkı ve silahın üzerinde dikkat çeken yazıları nasıl okumamız gerekiyor?

Avrupa'da ve dünyanın bir çok ülkesinde beyazların üstünlüğüne inanan bir ideoloji var. Bunlar radikal Hristiyan gruplar. Onlarda İslamofobi ve Türkofobi nefreti ortak hareket gidiyor. Tarihsel olarak 2.Viyana Kuşatması ve Ayasofya'ya göndermeler yapmalarını garipsememek gerekiyor.

BATI MÜSLÜMANLAŞIYOR ALGISI YARATARAK...

Saldırganların üzerinde canlı bomba düzeneği bulundu. Saldırganlar daha büyük bir katliam mı planladılar?

Olabildiğince çok Müslümanı öldürmek istediler. Dünyada ve Yeni Zelanda'da bir şok etme stratejisi izlediler. "Batı Müslümanlaşıyor, Müslümanlar her yere göç ediyorlar. Kültürümüz elden gidiyor. Dinimiz gidiyor ve bu yüzden insanları uyandırmak için şok saldırılar yapmamız gerekiyor." gibi bir anlayışla hareket ediyorlar. 2011'deki Norveç'teki saldırıda Breivik de sosyal demokrat partiyi hedef almıştı. Oradaki sosyal demokratlar çok kültürlülüğü savunduğu için onları katletmişti.

AVRUPA'DAKİ AŞIRI SAĞCI GRUPLAR BİRBİRLERİ İLE DEVAMLI İLETİŞİM HALİNDE

Saldırganın katliam yapmaya giderken arabada Sırp müzikleri dinlediği anlaşılıyor. Bunun nasıl bir anlamı olabilir?

Aşırı sağcı, ırkçı, beyazların üstünlüğüne inanan bu teröristler gruplar, Avrupa'da birbirleri ile irtibatlılar. Bunlar aynı kaynaktan besleniyorlar. Yeni Zelanda'nın Avusturya ile ilgisi yok ama bu teröristler 2.Viyana kuşatması ile Hristiyanlığın kurtulduğunu düşünüyorlar. Bu dinlenen müzikler, aşırı sağcı güçlerin Avrupa'daki birbirleri ile olan irtibatlarını gösteriyor.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAZSA BU OLAYLAR ARTABİLİR

Yeni Zelanda'da Müslümanlara daha öncesinde de ırkçı saldırılar gerçekleşti mi?

Bugüne kadar orada olmadı. Başka ülkelerde oldu. Kanada'da, Londra'da, Paris'te gerçekleşti. Birçok Avrupa ülkesinde bu tür saldırılar gerçekleşti. Bunlar medyanın küçük gördüğü haberler ve gündem içinde kayboluyor. Müslümanlara yönelik böyle bir saldırının olacağı görmezden gelindi. Almanya'da, Hollanda'da Belçika'da. Batılı devlet adamları gerekli tedbirleri almazlarsa bu olaylar artabilir.

TERÖRİSTLERİN BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN KULLANDIĞI SKANDAL İFADELER...

Osmanlıyı ve Türkleri birarada görüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı Müslüman dünyasının lideri olarak görüyorlar. Bu yüzden hedef noktasında görüyorlar. Batı'da Cumhurbaşkanımıza yönelik devam eden saldırıların arkasında İslamofobi ve Türkofobi bulunuyor. Bu sağcı teröristlerde bu anlayıştan etkilenmiş görünüyorlar.