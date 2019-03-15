Kılıçdaroğlu’ndan bile bile lades

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Sahte bir senedi icraya koyduğu gerekçesiyle yaklaşık 500 bin liralık para cezasına çarptırıldığı ortaya çıkan CHP, İP ve HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar devam ediyor. SABAH'ın gündeme getirdiği sahte senet skandalının ardından, Mansur Yavaş belgelerle sabit olan sahte senete net bir açıklama getirmeden mağdur edebiyatı yapmış ve bir dönem arkadaşlık yaptığı, sahte senet yüzünden de davalık olduğu işadamı Necmettin Kesgin hakkında ağır ithamlarda bulunmuştu. Yavaş, açıklamalarıyla 'davanın seçim öncesi kendisine yapılan bir komplo olduğu' algısını oluşturmaya çalışmıştı. Yavaş, sahte senet cezasını şimdi değil, bundan 3 yıl önce 2016'da aldığını ve cezanın Yargıtay tarafından da onaylandığını ise örtbas etmeye çalıştı.Skandalın ortaya çıkmasının ardından gözler Yavaş'ın adaylık sürecinde yaşananlara çevrildi. Hemen hemen bütün il ve ilçeler için aday belirleme süreci krizlere, istifalara, il ve ilçe örgütlerinden yükselen tepkilere yol açan CHP'de Mansur Yavaş CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifiyle aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın adaylığını, partideki tepkilere ve itirazlara rağmen yangından mal kaçırırcasına sürpriz bir şekilde 18 Aralık'taki Parti Meclisi'nin gündemine getirmiş ve 'inisiyatif' kullanarak Yavaş'ın adaylığını 12 ret oyuna rağmen PM'nin onayından geçirmişti.Yavaş'a yönelik mahkeme belgeleriyle sabit olan suçlamaların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday belirleme çalışmalarından önce bilindiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ı sahte senet cezasını ve diğer suçlamalardan hakkında açılan dava ve soruşturma dosyalarını bildiği halde aday yaptığı belirtiliyor. Yavaş'ın adaylığına tepki gösterenlere kulaklarını tıkayan, MYK'da bile adaylığını tartıştırmayan Kılıçdaroğlu'nun o günlerdeki acelesinin nedeni de söz konusu iddiaların aylar sonra kamuoyu gündemine gelmesiyle gözler önüne serilmiş oldu. CHP liderinin hakkındaki iddiaları bile bile Yavaş'ın adaylığındaki ısrarı ve acelesinin 'sahte senet' skandalının kamuoyunda yayılması endişesinden kaynaklandığı değerlendirmeleri yapılırken, Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarla ilgili araştırma yaptırıp yaptırmadığı ya da bu yönde bir araştırmaya gerek duyup duymadığı soruları yanıt bekliyor.Kılıçdaroğlu sözkonusu iddiaları bildiğini, "İddialar defalarca kez daha önce gündeme geldi, getirildi, hiçbirisi doğru değil" ifadesiyle gösterirken, bu yöndeki bir itiraf da dün Mansur Yavaş'tan geldi. Katıldığı bir radyo programında Yavaş, "Bu iddialar CHP'ye bile getirilmiş ama CHP'de kimse dikkate bile almamış" dedi. Bu itiraf, CHP liderinin bile bile aday yaptığı Yavaş'la ilgili iddialar konusunda araştırma ve inceleme yaptırıp yaptırmadığı sorularının sorulmasına neden oldu.