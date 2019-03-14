Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı

'dan 'a çağrı

DSP'nin Belediye Başkan Adayı , CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hakkındaki sahte senet skandalına ilişkin, "Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 16:27
Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GÜNLERDİR TELEVİZYONLARDA İZLİYORUM"

"Günlerden beri televizyon kanallarında bunu izliyorum. Mansur Yavaş benim karşımda bir aday arkadaş. Adaylığını açıklamış ve halkın terazisinde tartıldığı bir süreçte benim karşısındaki bir aday olarak bir şeyler söylememi çok şık bulmuyorum ancak şunu söylemek istiyorum, Sayın Yavaş'ın çıkıp tüm televizyon kanallarında, canlı yayınlarda insanları ikna edecek şekilde açıklamalar yapması lazım. Konunun kapanabilmesinin yolu buradan geçiyor." dedi

Mansur Yavaş'ın senet ilişkisi... Niye ve ne karşılığında?..

Mansur Yavaş'ın senet skandalına çarpıcı yorum


Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği iş insanı Necmettin Kesgin: Çıksın bu mesajları yalanlasın

Mansur Yavaş'tan skandal tehdit: Seni yaşatmam süründürürüm

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN