Çıkın delikanlıca ittifakı açıklayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Gaziantep mitinginde onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

Bay Kemal 'İstihdam için üretim gerekli' diyor. Önce yatırım gerekli yatırım. Yatırım olmadan üretim olur mu? Bilmiyor, bilmiyor. Anlamaz. Bir koyun ver kaybedip gelir. SSK'yı böyle batırdı. Biz CHP gibi ver yiyeyim, ört yatayım demedik. Gece gündüz çalıştık. Önümüzdeki dönemde hep birlikte daha büyük yatırımlara imza atacağız.







SIRTINI KANDİL'E DAYAYANA DESTEK VERİYORLAR

Kimse asıl niyetini söylemiyor, milletin karşısına cilayla maskeyle çıkıyor. İttifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar. Bu partiyi (HDP) Ankara'daki genel merkez değil Kandil yönetiyor. Sırtını Kandil'e dayayan CHP aslında bunu destekliyor. Ama kendisi aday gösteriyor. Kimin kimi desteklediği belli değil. Çıkın delikanlıca, kim kiminle ittifakta söyleyin. CHP listesinde, HDP meclis adayları, FETÖ'nün belediye başkanları cirit atıyor. Neyse ki herkes rolünü iyi oynayamıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'e müjdeler

EZAN OKUNURKEN DÜDÜK ÖTTÜRMEYE MECBUR MUSUN

Bu adam Kürdistan'da oylar HDP'ye diyor. Bu adam Kürt değil. Bu adam ne idüğü belirsiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Ülkemizi bu toprakları bölemezsiniz. Bunlar bayrak düşmanı, ezan düşmanı. Taksim'de yaptılar. Milletimiz ne dedi. Bunlar bizim bayraklarımızı yakanlar değil mi? Elinde düdüklerle ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musun? Dünya Kadınlar Günü için oraya gelirken Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu bilmiyor musun? Aradım valimizi müracaatları var mı dedim. Yok dediler. Bu ülke yol geçen hanı mı? Valilik nereye uygun görürsen toplantını orada yapacaksın.

"HDP'yi Ankara'daki genel merkez değil Kandil yönetiyor! CHP de parti olarak..."

YAVAŞ'IN HERŞEYİ ORTAYA DÖKÜLDÜ

Şu anda Ankara'da CHP'nin Başkan adayını düşünün. Ya 600 bin dolar bir müvekkilini dolandırıyor ve adam dava açıyor. Sahte senet düzenlenmiş, yargıda kazanıyor bir de inkar ediyor. Belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir yerleri kalmadı. CHP demek yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar demektir. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart fırsat

İsrail'in başındaki soyguncunun oğlu 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hıristiyan şehridir' diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz.

"Yeni Zelanda'daki terör saldırısını gerçekleştiren katil şahsımı da hedef almış..."

BU ÜLKE ERDOĞAN SAYESİNDE AYAKTA DURUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitingine akın eden vatandaşlar duygularını SABAH'la paylaştı.

Nuh Aktaş (Seyyar Satıcı): Bu ülke Erdoğan sayesinde ayakta duruyor. İçerdeki düşmanları temizledi, dışarıyı da halletse bu ekonomik baskılar azalır. Kılıçdaroğlu olsa koltuğu bırakır giderdi. Erdoğan teröristlere karşı duruyor. Kılıçdaroğlu daha PKK'ya PKK diyemiyor. Oyum Erdoğan'a...

Müslüm Demez (Emekli): Cumhurbaşkanımızın gelmesi bize güç verdi. Gaziantep'te tüm belediyeleri Allah'ın izniyle kazanacağız. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey çıkmaz.

Havva Buru (Ev kadını): Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeye vereceği bir şey yok. Ne varsa Erdoğan'da var. Onun için oyumu Erdoğan'a vereceğim. Allah yardımcısı olsun.

Halil Şahin (İşçi): Mutluyuz, heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımız geliyor. Gaziantep güçlü bir şekilde AK Parti diyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar!