Yine rüşvet, yine o hakim!

FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüte finansman destek sağladığı tespit edilen Azim Gayrimenkul isimli şirkette atanan kayyum kararını rüşvetle kaldırdığı belirlenen eski Anadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir hakkında bir dava daha açıldı. Akdemir, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan AKFA Holding'in yöneticisi Cahit Paksoy'u usulsüz şekilde tahliye etmişti. Daha önce de işadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanması üzerine tutuklanmış ve hakkında başka bir dava daha açılmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör örgütüne finansla destek sağladığı ileri sürülen Azim Gayrimenkul A.Ş.'ne kayyum atandı. Anadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hakimi olarak görev yapan Hasan Akdemir'in Talip Ü., isimli arkadaşı, iddiaya göre şirkete atanan kayyum kararının kaldırılmasını istedi. Ünal aracılığıyla şirkete ait 7 adet daireyi fiyatının çok altında satın alan Akdemir, dairelerin satışı sonrası kayyum kararını usulsüz olarak kaldırdı. Azim Gayrimenkul, şirketi üzerinde yapılan incelemede durum tespit edilse de yine iddiaya göre Akdemir, dosyaya atanan bilirkişiyi rüşvet vererek farklı yönde rapor vermesini sağladı ve bilirkişi, şirketin Hasan Akdemir'e değerinin çok altında sattığı daireler nedeniyle yaklaşık 6 milyon lira zarara uğramasına rağmen mahkemeye sunduğu raporda bu durumu belirtmedi.

YENİ DAVA

Hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan Hasan Akdemir hakkında, bu iddialarla ilgili bir dava daha açıldı. Düzenlenen iddianamede, Akdemir'in rüşvet olayını örtbas etmek için bir mahkemeyi ayarlayıp Başsavcılık ve kayyumlara 2 milyon 600 bin TL'lik yolsuzluk suçlaması yaptığı iddialarına da yer verildi. Elde edilen ses kayıtlarında Akdemir'in bunun için asliye hukuk mahkemesi ile bilirkişi ayarlamaya çalıştığı bilgileri yer aldı. Ses kayıtlarında hakimin konuştuğu kişiye "Erkek bir milliyetçi mali müşavir bulduk, bayan. Çaktırmadan Asliye Hukuk Mahkemelerinden bir tanesini saf olarak seçtik" şeklindeki konuşmalar dosyaya girdi. Davada, Akdemir'in yanı sıra sahte rapor hazırlayan bilirkişi ve Talip Ü.'de yargılanacak.

DİĞER İDDİALAR

Akdemir'in bu hazırlattığı usulsüz bilirkişi raporuyla İnan'a da güç gösterisinde bulunduğu belirtildi. Akdemir, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan AKFA Holding'in yöneticisi Cahit Paksoy'u usulsüz şekilde tahliye etmişti. Daha önce de işadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanması üzerine tutuklanmış ve hakkında başka bir dava daha açılmıştı.