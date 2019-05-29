İstanbul İl Seçim Müdürü Fidan Şener şüpheli sıfatıyla ifade verdi

FİDAN ŞENER VE HATİCE ÇELEBİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Müdürü Fidan Şener'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi. Şişli İlçe Seçim Müdürü Hatice Çelebi'nin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı bildirildi.

SANDIK GÖREVLİLERİNİN KAMU GÖREVLİLERİ DIŞINDAN ATANMASI VE LİSTELERİN NEREDEN TEMİN EDİLDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında; sandık görevlilerinin kamu görevlileri dışında atanması ve listelerin nerelerden temin edildiğini araştırıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Seçim Müdürü ve ilçe seçim müdürlerine söz konusu konuda sorular yöneltildiği ifade edildi.

BAŞSAVCILIK, SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; ilçe seçim müdürlerinin ifadelerinin alınmasına devam edeceği ve soruşturmanın derinleşeceği bildirildi.

ŞENER: "SUÇ DUYURUSUNA KONU EYLEM VE İŞLEMLER, İSTANBUL İLİNDEKİ 39 İLÇE SEÇİM KURULLARINCA İCRA EDİLMİŞTİR"

İstanbul İl Seçim Müdürü Fidan Şener, 27 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şener; ifadesinde, sandık kurulu başkanı ve memurların kamu görevlileri dışında atanmasına ilişkin soruya; "Suç duyurusuna konu eylem ve işlemler İstanbul ilindeki 39 ilçe seçim kurullarınca icra edilmiştir" dedi.

"KAYMAKAMLIKLARDAN KAMU GÖREVLİLERİNİN LİSTELERİNİN İSTENİR"

Fidan Şener ifadesinde seçimlerde görev yapacak sandık kurulu başkanı ve memurun nasıl belirlenmesi gerektiğini anlattı.

İstanbul İl Seçim Müdürü Şener, kaymakamlıklardan ilçe seçim kurulu tarafından ilçede seçim yapılan kamu görevlilerinin listelerinin istendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu listeler geldikten sonra bu listeden sandık kurulunun iki katı olacak şekilde kura ile seçim yapılır, daha sonra aralarında makul görülen kişi başkan olarak seçilir, sandık kurulundaki memur üye de kura ile belirlenir. Bu seçim ve kuralar ilçe seçim kurulu huzurunda yapılır. Başkan yapar ancak ilçe seçim huzurunda yapılır. İlçe seçim kurulu 1 başkan, 2 kamu görevlisi, milletvekili seçimlerinde en çok oy alan ilk 4 sıradaki 4 siyasi partinin üyelerinin katılımı ile ilçe seçim kurulları oluşturulur. Sandık kurulu atama ve belirlemeleri bu usule göre yapılmalıdır. İlçelerde oluşturulan sandık kurulları yasanın belirlemiş olduğu bu yöntem ile oluşturulması gerekir.Bu yöntemin oluşturulma usulünde İl Seçim Kurulu'nun herhangi bir yetki ve insiyatifi bulunmamaktadır."

"İLÇE SEÇİM KURULUNUN SUÇ DUYURUSUNA KONU EYLEM VE İŞLEMLER, İSTANBUL İLİNDEKİ 39 İLÇE SEÇİM KURULLARINCA İCRA EDİLMİŞTİR"

İstanbul İl Seçim Müdürü Fidan Şener, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ilinde oluşturulan ilçe seçim kurullarına ilişkin olarak hatırladığı kadarıyla itiraz olmadığını ve herhangi bir inceleme yapılmadığını söyledi. Şener, "İlçe seçim kurulunun suç duyurusuna konu eylem ve işlemler, İstanbul ilindeki 39 ilçe seçim kurullarınca icra edilmiştir. Benim bu konuda herhangi bir sorumluluğum yoktur. Herhangi bir işlemde emir ve talimatım olmamıştır. İl Seçim Kurulu'nun doğrudan, re'sen, denetim, gözetim, düzeltme, düzenleme yetkisi yoktur şayet gelirse ancak inceleme yapabilir" ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ İLÇE SEÇİM MÜDÜRÜ HATİCE ÇELEBİ DE ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Şişli İlçe Seçim Müdürü Hatice Çelebi'nin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada dün ifade veren Hatice Çelebi'ye, sandık görevlilerinin kamu görevlileri dışında atanması ve listelerin nerelerden temin edildiğini yönelik soruların yöneltildiği öğrenildi.

YSK: İLÇE SEÇİM KURULLARI, KANUNA AYKIRI OLUŞTURULAN SANDIK KURULLARINI İZAH EDEMEDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline gerekçeli kararında; "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilmemiştir" denildi.

YSK, İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE SEÇİM MÜDÜRLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

YSK'nın gerekçeli kararında; kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğine de açıkladı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 43 ŞÜPHELİNİN DE İFADESİ ALINDI

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şu ana kadar tespit edilen 43 şüpheliden 2'sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 41'inin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı belirlendi. Araştırmalarda, bu 41 şüpheliden 2'sinin ayrıca FETÖ'ye müzahir sendika üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ'ye müzahir bir şirkette SGK kaydının olduğu tespit edildi.