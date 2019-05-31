CHP’nin imar rantı zeytinliği yok etti

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi Güre'de arkası Kaz Dağları Milli Parkı manzarası olan Edremit Körfezi'nde onlarca dönüm zeytinliği konut imarına açtı. Her fırsatta 'çevreciyiz' algısı yürüten CHP'li yetkililer ve milletvekilleri, Türkiye'nin oksijen deposu olarak kabul edilen Kaz Dağları'nda binlerce zeytin ağacının katledilmesine sessiz kaldı. Zeytinlikten araziye çevirilen yerlerin bazı sahipleri ise çok tanıdık isimler: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Edremit Belediye eski Başkanı Kamil Saka... 16 dönümlük zeytin ağaçlarının olduğu araziyi de imara açan Saka, Beylikdüzü Belediyesi'nin yeni Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Ekrem İmamoğlu'na ait 767 ada 1 parseldeki yerde çam ve zeytin ağaçları yok edildi. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde koltuğa oturan Ekrem İmamoğlu'nun babası bu tarihten sonra termal turizm açısından Türkiye'nin en gözde yerlerinden biri olan Güre'nin Kavurmacılar Köyü'nün neredeyse tamamını satın aldı. CHP'nin İstanbul adayı, tüm körfezi kuş bakışı gören köyde ayrıca 10 ayrı parsel alıp birleştirerek kendisine de bir malikâne yapıyor. İnşaatı bitmek üzere olan malikânede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Arsalar, kat karşılığı yapılan villa ve daireler ile alınan köy evlerinin değerinin yaklaşık 150 milyon olduğu belirtiliyor.

HASAN AĞA'NIN MALİKÂNESİNE YOL

CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yla yakın arkadaş olan CHP'nin İstabul adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, malikânesine yol yapmak için yüzlerce zeytin ağacını ve kızıl çamları yok etti. Hasan İmamoğlu, Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Edremit, Akçay, Altınoluk, Güre ve Küçükkuyu'nun en güzel ve değerli bölgesi olan Kavurmacılar'da 'Hasan Ağa' diye biliniyor. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun da, ailesi için yaptırdığı 10 dönüm kuş bakışı körfez manzaralı malikaneye yol yapımı için yüzlerce zeytin ağacı ile çam ağacını dozerlerle yok ettiği kaydedildi.