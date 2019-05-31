Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı ve yayıncısı hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika: "" adlı kitabın yazarı ve yayıncısı hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ile kitabı basan yayınevinin sahibi Alaaddin Topçu hakkında "müstehcenlik" suçundan iddianame düzenledi.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 17:14
Son dakika: Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı ve yayıncısı hakkında istenen ceza belli oldu

Alınan bilgiye göre, nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamenin kabulü halinde Yurtvermez, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "müstehcenlik" suçunu düzenleyen 226. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar, Topçu ise aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

TCK 226/3. fıkrasında, "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır", aynı maddenin 5. fıkrasında ise "Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" hükmü yer alıyor.

İddianamede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çok sayıda dernek ve baronun da "şikayetçi" olarak yer aldığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki'nin serbest bırakılmasına tepki

SON DAKİKA HABERİ: Pedofili satırlarını okuyanların kanı donmuştu! Zümrüt Apartmanı kitabı hakkında flaş açıklama

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı ve yayıncısı hakkında istenen ceza belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN