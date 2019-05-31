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Son dakika haber... Pedofili sözleri ile okuyanları şoke etmişti! kitabı hakkında flaş açıklama

Sözde yazar tarafından kaleme alınan ve içerdiği pedofili satırları ile okuyanları şoke eden kitabı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, Zümrüt Apartmanı kitabının 'sözde' yazarı Abdullah Şevki'nin çocuk istismarını infial yaratan satırlarla anlatmasının hemen akabinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Zümrüt Apartmanı kitabının basıldığı yayın evinin sahibi ile yazarı adliyeye sevk edilmiş, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Konuya yönelik son dakika açıklaması ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'dan geldi. Bakanlığa yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu dile getiren Yavuz, kitabın toplatılması hakkındaki süreci de paylaştı. İşte, infial yaratan Zümrüt Apartmanı kitabı hakkındaki gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.5.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 12:28
Son dakika haber... Pedofili sözleri ile okuyanları şoke etmişti! Zümrüt Apartmanı kitabı hakkında flaş açıklama

Abdullah Şevki tarafından 2013 yılında kaleme alınan Zümrüt Apartmanı kitabının çocuk istismarı içeren satırları geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkmış ve büyük infial yaratmıştı. Okuyanları şoke eden pedofili satırları sonrasında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçmişti. Sözde yazar Abdullah Şevki ile kitabın basıldığı yayınevi sahibi Alaattin Topçu ise mahkeme sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çocuk istismarı satırları içeren kitaba ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazar, basım ve dağıtım yapan kişiler için suç duyurusunda bulunmuştu.

ZÜMRÜT APARTMANI KİTABI HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pedofili bölümler içerdiği için büyük tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' kitabına bandrol verildiği gerekçesiyle bakanlığın eleştirilmesinin yersiz olduğunu söyledi. Yavuz "Bandrolün içerikle ilgili bir kontrol mekanizması olması beklenemez. Bandrol verilirken eserin içeriği kontrol edilmez" sözlerini kullandı.

Yavuz ayrıca, kitabın toplatılma sürecine de değindi. İşte kan donduran kitap Zümrüt Apartmanı ile ilgili son dakika gelişmeleri!

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Son dakika haber... Pedofili sözleri ile okuyanları şoke etmişti! Zümrüt Apartmanı kitabı hakkında flaş açıklama
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