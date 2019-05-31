Son dakika haber... Pedofili sözleri ile okuyanları şoke etmişti! Zümrüt Apartmanı kitabı hakkında flaş açıklama

Abdullah Şevki tarafından 2013 yılında kaleme alınan Zümrüt Apartmanı kitabının çocuk istismarı içeren satırları geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkmış ve büyük infial yaratmıştı. Okuyanları şoke eden pedofili satırları sonrasında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçmişti. Sözde yazar Abdullah Şevki ile kitabın basıldığı yayınevi sahibi Alaattin Topçu ise mahkeme sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çocuk istismarı satırları içeren kitaba ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazar, basım ve dağıtım yapan kişiler için suç duyurusunda bulunmuştu.

ZÜMRÜT APARTMANI KİTABI HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pedofili bölümler içerdiği için büyük tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' kitabına bandrol verildiği gerekçesiyle bakanlığın eleştirilmesinin yersiz olduğunu söyledi. Yavuz "Bandrolün içerikle ilgili bir kontrol mekanizması olması beklenemez. Bandrol verilirken eserin içeriği kontrol edilmez" sözlerini kullandı.

Yavuz ayrıca, kitabın toplatılma sürecine de değindi. İşte kan donduran kitap Zümrüt Apartmanı ile ilgili son dakika gelişmeleri!