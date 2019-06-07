İmamoğlu'nun küfür ettiği vali PKK'yı bitirdiği için de hedefteydi

Seddar Yavuz 1 Eylül 2015 tarihinde Muş Valisi olarak atandıktan sonra Muş'ta PKK'nın kökünü kazıdı.

Bu görevi sırasında Türkiye'de ilk defa terör örgütünün sözde mahkemelerini, sözde şehitliklerini, sözde akademilerini düzenlenen operasyonla tamamen ortadan kaldırdı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ MUŞ'TAN SİLDİ"

Bu operasyonlarda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirildi. Vatandaşlardan haraç toplayan, onlara işkence eden, eziyet eden ne kadar terör örgütü uzantıları varsa hepsini ortadan kaldırdı.

Daha sonraki süreçte, vatansever Muş halkı böylesine güçlü bir duruş karşısında PKK ve siyasi uzantılarına prim vermedi.

Millet İttifakı adayı İmamoğlu'nun "Bu vali tam bir it!" diyerek hakaret ettiği Ordu Valisi HDP ve PKK'nın da hedefindeydi!

VALİ YAVUZ PKK'NIN HEDEFİNDE: "PARÇANI DAHİ BULAMAYACAKLAR"

"Bu operasyonların ardından sosyal medya üzerinden Vali Yavuz'a tehditler gelmeye başladı. 'Senin bu ülkede mezarın dahi olmayacak', 'parçanı dahi bulamayacaklar' diye tehditler aldı.

Bir HDP milletvekili bana, 'korumasız gez', 'zırhlı araca binme', 'yüreğin yetiyorsa cuma namazına yalnız git' diyerek, Vali Seddar Yavuz'u hedef gösteren açıklamaları oldu.

1 TON PATLAYICI İLE VALİ YAVUZ'U ÖLDÜRMEK İSTEDİLER

Çok geçmeden de alınan tüm tedbirlere rağmen Şenyayla bölgesinde bir arıcıya ait minibüs kaçırılarak, üst kısmında bal, alt kısmına 1 ton patlayıcı yerleştirilmek ve 2 tane büyük tüp tuzaklanmak suretiyle Vali Yavuz'u öldürmek üzere Vali Konağı'nın karşısına getirilmişti.

SIRRI SAKIK HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Valinin evden çıkış saati beklenirken, sıcak havada eriyen bal aracın altından yola sızınca bir vatandaş durumu polise ihbar etmişti. İhbar üzerine aracın bulunduğu yere polis ekipleri gittiğinde, aracın içindekiler kumandaya basmak suretiyle kurdukları düzeneği patlatmak istediler ancak bomba yüklü minibüs patlamadı. Sonra olay yerinden kaçanlar ve olayı planlayanlar dahil hepsi yakalandı.

Terör örgütü propagandası yapmaktan uzun yıllar hapis yatan Muş eski belediye başkanı Sırrı Sakık, Vali Yavuz'u hedef göstermişti.

"BU VATAN UĞRUNA BİN SEDDAR FEDA OLSUN"

Vali Yavuz o dönem böyle cevap vermişti:

"Ben de Muş'ta çok sevildiğimi bildiğim için beni hedef gösteren kişiye sosyal medya üzerinden bir cevap vereyim istedim. Dedim ki; 'vatana, millete bir Seddar Yavuz değil, bin Seddar Yavuz feda olsun'. Biz ilk defa bu yola çıkmış değiliz Allah'a hamdolsun. Biz, vatan uğruna, bayrak uğruna ölmeyi şeref biliriz. O yüzden de o bölgede terör örgütünün kökünü kazıdık. Ve tertemiz bir Muş'u da benden sonra gelen kardeşimize teslim ettim. Bu yüzden terör örgütünün ve onun siyasi uzantılarının yani PKK'nın, FETÖ'nun ve bunların siyesi uzantılarının bize bedduası bizim için şeref ve onur madalyasıdır. Vatan hainlerinin duasına ihtiyacı olan insanlar değiliz. Aziz Türk milletinin dualarına talibiz."

Soylu: "İmamoğlu, valiye 'it' dedi!"