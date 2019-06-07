"Azıcık zorlukla karşılaşınca yüzündeki maske düştü"

Kurtulmuş, Mesudiye ilçesindeki bir salonda İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek istedi.

Vatansever, ülkesini, yurdunu, milletini, bayrağını seven, inançlarına bağlı Mesudiyelilere seslendiğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

ŞEHİR EFSANESİ

"Eğer CHP'liler, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı başta olmak üzere CHP yöneticileri diyorsa ki, 'Biz PKK'nın, HDP'nin desteğini istemiyoruz, böyle bir destek söz konusu değildir.', çıksın açıklama yapsınlar. Yok eğer bunlar doğruysa kalkıp da 'Biz bunlarla ittifak yapmıyoruz.' diye milleti yanıltmasınlar. Söylediğimiz budur. Eğer bunları açıklarlarsa ne ala. Biz de deriz ki 'Tamam.' ama açık açık, ayan beyan, zaten sahada da olan o. Bu şekilde bir ittifakın yapıldığı açıkça görülüyor. Bir taraftan bu ittifakların iş birliği içinde olacaksınız, bir taraftan da gelip bizim Karadeniz halkından oy isteyeceksiniz. Vatansever, milliyetperver, gerçekten dinine, imanına, ezanına bayrağına bağlı, şehitler, gaziler yurdu Karadeniz'den oy isteyeceksiniz. Ondan sonra da diyeceksiniz ki 'Biz Karadenizlilerin oylarıyla bu seçimlerde böyle bir sonuç ortaya koyduk.' Bu bir yanılgıdır. 'İstanbul'da Karadenizlilerin oylarıyla Ekrem İmamoğlu bu oyu aldı.' lafı bir şehir efsanesidir."

Ordululara teşekkür eden Kurtulmuş, her seçimde çok üstün başarı kazandığını ve Türkiye'nin en başarılı illerinin arasında en yukarılarda bulunduğunu aktardı.

Kurtulmuş, 5 Haziran Çarşamba günü CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddiasıyla söylediği sözlerle ilgili Vali Seddar Yavuz'un gerekli hukuki mücadelesini yapacağını vurguladı.

Siyasetin önce edep, ahlak işi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Siyasetçinin bir şekilde 'Kendi gücüm var.' vesaire diyerek kimseye hakaret etme, hele hele kimseye tehditte bulunma hakkı olamaz." ifadesini kullandı.

Bugünlerin gelip geçeceğini ama tortusunun kalacağını anlatan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Bir belediye başkan adayı, hem de ilk çıktığında bakın ne kadar sempatik, herkese güzel görünen bir ifade. Kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklama derdinde ve telaşında görünen birisi. Azıcık zorlukla karşılaşınca yüzündeki maskenin nasıl düştüğünü gördünüz. Yüzündeki sırların nasıl dökülmeye başladığını gördünüz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Siyaset yapacağız, siyasette mücadele edeceğiz diye kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele bu kişi devleti temsil eden, o ildeki devletin otoritesini temsil eden bir vali ise ona hakaret etmek, hatta tehditte bulunmak kimsenin hakkı değildir, haddi değildir. Bu yanlışı şiddetle kınadığımızı ifade ediyorum."

VIP salonuna korsan olarak girmeye çalışan CHP'liler olay çıkardı

Programa AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de katıldı.