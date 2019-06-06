VIP’tan korsan uçamayınca Vali’ye hakaret etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam İstanbul'a dönmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda beraberindeki heyetle VIP salonuna alınmadığı yönündeki haberlerin perde arkasından skandal çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün yani 5 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında İmamoğlu'nun özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a seyahat edeceği bilgisi üzerine tedbirler alındı.

Aynı gün saat 22.20 sıralarında konvoy eşliğinde havalimanının VIP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler araçlarından inerek, VİP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istedi.





SEYİT TORUN UÇAKTA YOK

Bu teşebbüs üzerine Havalimanı Mülki İdare Amirliği'ne bildirilen 14 kişilik Uçak Yolcu Manifestosu'nda haberlerde yayınlananın aksine CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un olmadığı görüldü. Listedeki isimlerde; Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Gazeteci Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, Zilan Karakurt, Onur Günal, FOX TV muhabiri Gülşah İnce, kameraman Çağlar Güner, Haber Global TV muhabiri İrem Şahin Seles, Sedat Sarp'ın olduğu, bu kişilerin VIP'i kullanma haklarının olmadığının kendilerine iletildiği öğrenildi.

O LİSTEDE ADLARI YOK

Salonu kullanmak için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un ısrarcı olduğu, Torun'a Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı'nda yer alan 'VIP Salonlarından sadece VIP listede belirtilen makam sahipleri yararlanır' hükmünün hatırlatıldığı belirtildi. Torun'a ayrıca Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Rical Listesi'nde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağının belirtildiği öğrenildi.

İMAMOĞLU 'BU VALİ TAM BİR İT' DEDİ İDDİASI

İkazlara İmamoğlu ve beraberindekilerin aldırmadığı, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet ettiği ve onları ittiği belirtildi. Bu suretle VIP salonuna zorla girmek istedikleri, bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi. Grubun Aprona çıkmasına izin verilmediği, Aprona çıkmasına izin verilmeyen grbun tekrar VIP otoparka yöneldiği esnada VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu'nun kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu Vali tam bir it" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

TORUN'DAN HAKARET

Edinilen bilgiye göre, grup daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yöneldi ve bu noktaya geldiklerinde gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan Milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldı. Şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak hepsi birden aranmadan geçmek istedi. Bu esnada CHP'li vekil Torun, polis memurlarına hitaben polislere ve devlet büyüklerine hakarette bulundu.



