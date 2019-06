İstanbul sendelesin diye bekliyorlar

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivaslı iş insanlarıyla buluştu, Pendik'te ise vatandaşlara seslendi. İşte Yıldırım'ın söyledikleri:İşe Sivas'ta başladık. Kapanışı da Sivas'ta yapıyoruz. Niye Sivas? Anadolu topraklarının tapusu Sivas'tır. "Millettin geleceğini yine milletin kararı ve iradesi belirleyecektir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesini Sivas'ta başlattı. O bakımdan Sivas sıradan bir şehir değil. Bugün İstanbul'da Sivas'tan büyük Sivas var. İstanbul'un geleceğini, kaderini belirleyecek olan Sivas'tır. Seçimin sonucunda Sivas'ın mührünü göreceğiz, buna inanıyorum.Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü, FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış. Bir sendelesin de İstanbul, biz de işimize bakalım. Memleketin enerjisini tüketecek istikrarsızlaştıracak, küresel, emperyal odakların hizmetini kusursuz yapalım. Yağma yok! Sivas buna müsaade etmez. Yiğidolar buna müsaade etmez. Yarın (bugün) İstanbul için karar vereceğiz. Vereceğimiz karar öncelikle İstanbul'umuz için 15 milyon hemşerimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız.Yolları böldük gönüllüleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizin oyunu pazarlık masasına koydu. Unutmayın bu şehirde Diyarbakır'dan fazla Kürt kardeşimiz var. Hiçkimse Kürt kardeşimizi kendi iradesinde görmesin. Memleketin her köşesinden bu şehre gelen, bu şehir mesken tutan tüm hemşerilerimiz bizim başımızın tacıdır.Doğu ve Güneydoğu'ya kim hizmet yaptı? Hastanelerle okullarla oranın kalkınma açığını kim kapattı? Nasıl orada insanımızın yüzünü güldürdük, terörün belini kırdıysak, İstanbul'da da kardeşliğimizi daha da sağlamlaştıracağız. Biz susacağız siz sandıkta konuşacaksınız. Millet iradesine burun kıvıranların hesabını siz vereceksiniz. O halde daha çok çalışacağız. Ulaşımda abonman kartı olanları 205 liradan 165 liraya indirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecek. Yeter ki kardeş olalım.İstanbul seçimi demek bağımsızlık demek. Ülkücü milliyetçi kardeşlerimizle Cumhur İttifakı'yla, ay yıldızlı bayrağımız ve toprağımız, üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir. Herkes seçmen kağıdını yanından götürsün. 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok. Sandıklara sahip çıkacağız değil mi, size güveniyorum. Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılmayacak değil mi? Bu şehir İstanbul... Bu şehri yönetmek tecrübe, dürüstlük ister. Yalancılar bu şehri yönetemez. Bu şehir Fatih'in emanetidir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Türkiye'nin yedi rengi tek kalbi, 80 vilayetinden her yerinden hemşerimiz var. 780 bin kilometrelik vatan toprağının her köşesine Cumhurbaşkanımızla 16 yıldır hizmet ediyoruz.